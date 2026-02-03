Pesquisadores descobrem novo ‘fungo zumbi’ em reserva florestal do Rio de Janeiro
A descoberta foi tão relevante que figurou na lista das dez descrições de plantas e fungos mais importantes de 2025, elaborada pelo prestigiado Jardim Botânico de Londres (Kew Gardens).Foto: Wikimedia Commons/Diliff
A principal característica do fundo é infectar aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados e constroem armadilhas no solo da floresta.Foto: Hector M. O. Gonzalez-Filho, Sylvia M. Lucas, Felipe dos S. Paula, Rafael P. Indicatti, and Antonio D. Brescovit
P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps — que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.
Vale ressaltar que o P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps — que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.Foto: Denis Zabin/iNaturalist
Além disso, de acordo com os pesquisadores, o novo fungo não oferece risco para seres humanos ou outras espécies.Foto: Reprodução @joaofungo
O estudo também chamou a atenção para o fato de que apenas cerca de 10% dos fungos do planeta foram descritos até hoje.Foto: Kutub Uddin
O trabalho destaca o enorme potencial desses organismos para aplicações médicas e ambientais, já que podem produzir substâncias antibióticas valiosas.Foto: dmarr515/Pixabay
Segundo os pesquisadores, avanços tecnológicos e o interesse popular despertado pela ficção ajudam a impulsionar novas pesquisas sobre esse grupo ainda pouco conhecido da biodiversidade.Foto: Reprodução @joaofungo
