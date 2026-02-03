Assine
Revista britânica elege os bairros mais ‘legais’ e ‘descolados’ do mundo: Brasil na lista

Redação Flipar
  • <p>A escolha levou em conta fatores como vida noturna vibrante, oferta cultural e artística, gastronomia variada e bebidas a preços acessíveis.</p>

     Foto: Fumiaki Hayashi/Unsplash
  • <p>Além disso, diversidade e incentivo ao empreendedorismo local também pesaram na avaliação dos bairros. Veja os 15 primeiros — e tem Brasil na lista!</p>

     Foto: = divulgação e Wikimédia Commons
  • <p>15º) Perpetuo Socorro, Medellín (Colômbia) – Conhecido por ser uma antiga área de oficinas mecânicas e ferrarias, o bairro está em plena transformação, cheio de cafés e espaços de inovação cultural.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>14º) Red Hook, Nova York (EUA): Antigo porto que se reinventou com ateliês, destilarias e vistas incríveis da Estátua da Liberdade.</p>

     Foto: Reprodução do youtube
  • <p>13º) Digbeth, Birmingham (Reino Unido) – Epicentro da cultura alternativa britânica, repleto de murais de “street art”, mercados vintage e clubes em antigos galpões industriais.</p>

     Foto: Erebus555/Wikimédia Commons
  • <p>12º) Anjos, Lisboa (Portugal): Sendo um bairro de entrada de imigrantes, Anjos se tornou um caldeirão cultural diversificado, famoso pela diversidade gastronômica e galerias de arte independentes.</p>

     Foto: João Carvalho/Wikimédia Commons
  • <p>11º) Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh (Vietnã): Localizado no Distrito 1, este bairro se transformou graças a um mercado de alimentos frescos cercado por bares e restaurantes modernos.</p>

     Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
  • <p>10º) Labone, Accra (Gana) – Bairro moderno e cosmopolita, conhecido por suas galerias de arte africana contemporânea e restaurantes que celebram a culinária local.</p>

     Foto: olho finlandês/Wikimédia Commons
  • <p>9º) Vallila, Helsinque (Finlândia): Originalmente planejado como um bairro operário, Vallila é conhecido por seus edifícios de madeira e seus pátios internos que incentivam a vida comunitária.</p>

     Foto: Timo Noko/Wikimédia Commons
  • <p>8º) Nakatsu, Osaka (Japão) – Nakatsu se destaca por ser um bairro tranquilo e discreto, que esconde uma impressionante concentração de cafés especializados, lojas de antiguidades e livrarias charmosas em suas vielas.</p>

     Foto: Ogiyoshisan/Wikimédia Commons
  • <p>7º) Ménilmontant, Paris (França): Ménilmontant mantém um charme autêntico de “aldeia” e é famoso por suas colinas, ruas sinuosas e escadarias, oferecendo vistas únicas de Paris.</p>

     Foto: Kirua /Wikimédia Commons
  • <p>6º) Mullae-dong, Seul (Coreia do Sul): Antigo distrito industrial que se reinventou como centro de arte contemporânea, com galerias e cafés.</p>

     Foto: Reprodução de youtube
  • <p>5º) Avondale, Chicago (EUA): Conhecido por sua forte herança polonesa e sua atmosfera familiar, Avondale se tornou um hub para cervejarias artesanais e locais de música underground nos últimos anos.</p>

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>4º) Camberwell, Londres (Reino Unido): Localizado no sul de Londres, o bairro é considerado um reduto artístico e estudantil, sendo lar do famoso Camberwell College of Arts.</p>

     Foto: - Flickr John Steedman
  • <p>3º) Barra Funda, São Paulo (Brasil): Com galpões industriais transformados em bares, casas de show e ateliês, Barra Funda se tornou um polo de arte urbana e vida noturna.</p>

     Foto: CORRETOR-CARVALHO/Wikimédia Commons
  • <p>2º) Borgerhout, Antuérpia (Bélgica) – O bairro é famoso por sua cena musical alternativa e festivais de rua animados. É um dos locais mais multiculturais da Bélgica, sendo famoso por seu mix de culturas e línguas.</p>

     Foto: Bert76 /Wikimédia Commons
  • <p>1º) Jimb?ch?, Tóquio (Japão): Conhecido como o “bairro dos livros”, abriga mais de 150 livrarias e sebos, muitos especializados em edições raras e mangás antigos. É o bairro mais “descolado do mundo” em 2025!</p>

     Foto: - ?????????/Wikimédia Commons
