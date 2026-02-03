Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Nem todos os emojis caem bem no ambiente de trabalho: veja alguns inadequados

RF
Redação Flipar
  • <p>Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo.</p>

    Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo.

     Foto: Emojisprout emojisprout.com/Unsplash
  • <p>O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados.</p>

    O mais rejeitado é o de berinjela, visto como inapropriado por 91% dos entrevistados.

     Foto: Reprodução/Emojipedia
  • <p>Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%.</p>

    Em seguida, os emojis mais inconvenientes são o de cocô, apontado por 82% dos entrevistados, e o de pêssego, com 81%.

     Foto: Reprodução/EmojiTerra
  • <p>Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso “foguinho”.</p>

    Outros símbolos desaprovados incluem o beijo de batom, os pingos de suor, o coração vermelho e o famoso “foguinho”.

     Foto: Reproduc?a?o/Emojipedia/EmojiTerra
  • <p>Outros emojis foram apontados como problemáticos por ofensa ou ambiguidade, como o da caveira, que pode significar “morte” ou “morrendo de rir”.</p>

    Outros emojis foram apontados como problemáticos por ofensa ou ambiguidade, como o da caveira, que pode significar “morte” ou “morrendo de rir”.

     Foto: Reprodução
  • <p>Também está nessa categoria de “potencialmente ofensivos” o rosto sorrindo de cabeça para baixo, que pode incluir ironia.</p>

    Também está nessa categoria de “potencialmente ofensivos” o rosto sorrindo de cabeça para baixo, que pode incluir ironia.

     Foto: Reprodução
  • <p>O tradicional “olhinhos para o lado”, por sua vez, pode ser visto como um olhar desconfiado ou dissimulado.</p>

    O tradicional “olhinhos para o lado”, por sua vez, pode ser visto como um olhar desconfiado ou dissimulado.

     Foto: Reprodução
  • <p>No total, 27% dos entrevistados jÃ¡ se sentiram ofendidos por um emoji em mensagens de trabalho, enquanto 65% evitam usÃ¡-los por medo de mÃ¡ interpretaÃ§Ã£o.</p>

    No total, 27% dos entrevistados jÃ¡ se sentiram ofendidos por um emoji em mensagens de trabalho, enquanto 65% evitam usÃ¡-los por medo de mÃ¡ interpretaÃ§Ã£o.

     Foto: Florian Pirche/Pixabay
  • <p>A pesquisa mostra ainda que 33% das pessoas já usaram emojis para reagir a notícias ruins no trabalho.</p>

    A pesquisa mostra ainda que 33% das pessoas já usaram emojis para reagir a notícias ruins no trabalho.

     Foto: Tom Krach/Unsplash
  • <p>Além disso, de acordo com o estudo, o WhatsApp é visto como a plataforma onde mais se confunde significado de emojis, seguido por Instagram e Microsoft Teams.</p>

    Além disso, de acordo com o estudo, o WhatsApp é visto como a plataforma onde mais se confunde significado de emojis, seguido por Instagram e Microsoft Teams.

     Foto: Marcos Paulo Prado/Unsplash
  • <p>Os especialistas destacam que há uma clara desconexão geracional na interpretação desses símbolos; o que para uns é um tom de empatia, para outros pode soar pouco profissional ou desdenhoso.</p>

    Os especialistas destacam que há uma clara desconexão geracional na interpretação desses símbolos; o que para uns é um tom de empatia, para outros pode soar pouco profissional ou desdenhoso.

     Foto: Planet Volume/Unsplash
  • <p>Por fim, a pesquisa revelou que 47% dos entrevistados acham que os emojis deveriam ser proibidos nos ambientes de trabalho.</p>

    Por fim, a pesquisa revelou que 47% dos entrevistados acham que os emojis deveriam ser proibidos nos ambientes de trabalho.

     Foto: Arlington Research/Unsplash
  • <p>Os emojis têm uma história relativamente recente, mas que transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam digitalmente.</p>

    Os emojis têm uma história relativamente recente, mas que transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam digitalmente.

     Foto: Planet Volume/Unsplash
  • <p>A origem dos emojis como são conhecidos hoje remonta ao fim da década de 1990, no Japão.</p>

    A origem dos emojis como são conhecidos hoje remonta ao fim da década de 1990, no Japão.

     Foto: Tom Krac/Unsplash
  • <p>Na época, o designer Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de 176 símbolos com o objetivo de facilitar a comunicação em mensagens curtas de celular.</p>

    Na época, o designer Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de 176 símbolos com o objetivo de facilitar a comunicação em mensagens curtas de celular.

     Foto: Reprodução/kickstarter
  • <p>Esses pequenos ícones eram simples, com 12 por 12 pixels, mas conseguiam transmitir emoções e ideias de forma rápida, o que logo os tornou populares.</p>

    Esses pequenos ícones eram simples, com 12 por 12 pixels, mas conseguiam transmitir emoções e ideias de forma rápida, o que logo os tornou populares.

     Foto: Reprodução/Kickstarter
  • <p>A palavra “emoji” vem do japonês, sendo a junção de “e” (imagem) e “moji” (caractere).</p>

    A palavra “emoji” vem do japonês, sendo a junção de “e” (imagem) e “moji” (caractere).

     Foto: Divulgação/Adobe
  • <p>A verdadeira revolução global dos emojis aconteceu quando a Apple, reconhecendo o potencial do mercado japonês, incluiu um teclado de emoji em seu iPhone por padrão a partir de 2011.</p>

    A verdadeira revolução global dos emojis aconteceu quando a Apple, reconhecendo o potencial do mercado japonês, incluiu um teclado de emoji em seu iPhone por padrão a partir de 2011.

     Foto: Reprodução/Emojipedia
  • <p>Hoje, os emojis são objeto de estudos acadêmicos sobre linguística, são usados em campanhas publicitárias e até têm seu próprio dia mundial, 17 de julho!</p>

    Hoje, os emojis são objeto de estudos acadêmicos sobre linguística, são usados em campanhas publicitárias e até têm seu próprio dia mundial, 17 de julho!

     Foto: Denis Cherkashi/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay