Atrações de Santos: cidade litorânea bomba no verão

  • <p>De acordo com a Ecovias, concessionária responsável por administrar o sistema Anchieta-Imigrantes, a cidade portuária recebeu mais de um milhão de veículos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. </p>

    Foto: Divulgação
     Foto: Divulgação
  • <p>Os bons números se explicam pela junção dos dias ensolarados da estação, que teve níveis de chuva abaixo da média, e uma boa infraestrutura turística. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Um reflexo dessa grande presença de visitantes é que pontos turísticos da cidade tiveram atividade intensa. Veja algumas ótimas atrações do principal município da Baixada Santista.</p>

     Foto: Daniel Guimarães/Wikimédia Commons
  • <p>Catedral de Santos – Sede da diocese de Santos e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Localizada no centro do município, foi inspirada em projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, o mesmo que projetou a Catedral da Sé, de São Paulo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Museu do Café – Inaugurado em 1998, o prédio em estilo eclético apresenta exposições permanentes e temporárias que contam a história daquele que foi o principal produto de exportação brasileira entre o fim do século 19 e o início do século 20. </p>

    Foto: ROGERIO CASSIMIRO/Wikimédia Commons e Divulgação
  • <p>Museu Pelé – Espaço permanente instalado no Casarão do Valongo, no centro da cidade, que reverencia o Rei do Futebol. O museu apresenta itens diversos do acervo pessoal do eterno Camisa 10 do Santos Futebol Clube.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Aquário Municipal – Inaugurado há quase 80 anos, é um dos mais famosos espaços de lazer da cidade. Com 32 tanques, apresenta aos visitantes espécies diversas da vida aquática brasileira.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Monte Serrat – Um dos símbolos da cidade, o morro hospeda o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira de Santos. O passeio no bondinho que conduz ao complexo turístico é uma das atrações do espaço.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Estação do Valongo – Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá.</p>

     Foto: - Fulviusbsas/Wikimédia Commons
  • <p>Museu do Porto de Santos – Inaugurado em 1989, o espaço retrata a história do maior porto da América Latina.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Estádio Urbano Caldeira – A tradicional Vila Belmiro, inaugurada em 12 de outubro de 1916, é a casa do Santos Futebol Clube. Palco histórico que viu nascerem craques como Pelé e Neymar, é um dos pontos mais conhecidos da cidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Memorial das Conquistas – O museu instalado na Vila Belmiro exibe as glórias do Santos Futebol Clube, como troféus, documentos históricos e registros de momentos inesquecíveis do Alvinegro.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Jardim da Orla – Cartão postal da cidade, o jardim da praia de Santos está registrado no Guinness Book como o maior do tipo no mundo. Com 5.335 metros de extensão, ele comporta um conjunto de monumentos e esculturas que homenageiam nomes históricos da localidade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A ciclovia da cidade, com 5 quilômetros de extensão, percorre parte da orla da praia, permitindo locomoção e passeio em meio às belezas dos jardins. </p>

    Foto: Hmfpdm/Wikimédia Commons
  • <p>Com pouco mais de 418 mil habitantes, a cidade de Santos foi fundada em 1546 pelo nobre e explorador português Brás Cubas. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Santos aparece com frequência em listas de cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. A cidade tem o sexto melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A cidade compõe a chamada Região Metropolitana da Baixada Santista ao lado de oito municípios: São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Uma dos pontos que marcam o urbanismo de Santos são os canais a céu aberto que se tornaram pontos de referência na cidade. Eles foram concebidos pelo sanitarista Saturnino de Brito e captam as águas fluviais (das chuvas).</p>

     Foto: Leguth Edson /Wikimédia Commons
