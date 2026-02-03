Assine
Corujas são símbolos de sorte, mas também de morte: extremos da ave que exala mistério

Redação Flipar
    A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.

     Foto: Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_
    Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas.

     Foto: Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres
    As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres.

    Foto: Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_
    As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.

     Foto: wikimedia commons Nortondefeis
    Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos.

     Foto: Ton W por Pixabay
    As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos.

     Foto: Lim Yangmook - Wikimnédia Commons
    Algumas espécies, como a coruja-buraqueira, são especializadas na caça de pequenos mamíferos, como camundongos e ratazanas.

    Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
    A coruja é frequentemente associada à sabedoria em diversas culturas, especialmente na mitologia grega, onde Atena, a deusa da sabedoria, era frequentemente representada acompanhada por uma coruja.

    Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
    Essa associação com a sabedoria pode ser atribuída à aparência única e à natureza noturna dessas aves, bem como à sua capacidade de caçar na escuridão.

     Foto: Saumilkshah - Wikimédia Commons
    A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite.

    Foto: Imagem de ny_sonseca por Pixabay
    Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão.

    Foto: Youtube Canal Folha de Pernanbuco
    As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilita a captura e o consumo de presas.

     Foto: Jefferson Silva - Flickr
    Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas.

    Foto: Coppede - Flickr
    Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
    Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura.

     Foto: Kevin Cole - Wikimédia Commons
    No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas. Algumas das espécies mais comuns são a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato, a coruja-das-torres, a coruja-orelhuda e a coruja-de-sombreiro.

     Foto: Simone Kehrle - Flickr
    Em uma das histórias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fãs: a Hedwig.

     Foto: Reprodução
    Ela é a coruja de estimação de Harry Potter, o protagonista da série de livros e filmes de mesmo nome. É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Rubeus Hagrid em seu aniversário de 11 anos.

     Foto: BIld av Christian Pirker från Pixabay
    Nas histórias, ela representa a ligação de Harry com o mundo mágico e é um símbolo de esperança e amizade.

     Foto: reprodução HarryPotter wiki
    O nome “Hedwig” é uma homenagem à Santa Hedwig, a padroeira da Silésia e da Polônia, e também é um nome que possui raízes germânicas e significa “batalha justa”.

    Foto: divulgação
    A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte.

     Foto: Mario Candeias - Flickr
    Em algumas tradições asiáticas por outro lado, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Acredita-se até que ela afasta os espíritos malignos.

     Foto: Roaming Around - Flickr
