Galeria

Estudo adverte que cidades dos Estados Unidos estão 'afundando'; descubra quais

Redação Flipar
  • <p>O estudo foi analisado por pesquisadores das universidades Columbia e Virginia Tech.</p>

     Foto: Ajay Suresh/Wikimédia Commons
  • <p>Embora o fenômeno da subsidência urbana já fosse conhecido, as imagens recentes revelaram que o processo é mais acelerado e abrangente do que se pensava.</p>

     Foto: Pedro Lastra/Unsplash
  • <p>Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, utilizando radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica.</p>

     Foto: Rachel Crosby/Unsplash
  • <p>O resultado acendeu um alerta: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades americanas estão afundando de maneira contínua.</p>

     Foto: Pexels/Nate
  • <p>Em Houston, por exemplo, quase metade da cidade apresenta rebaixamento superior a 5 milÃ­metros por ano.</p>

     Foto: DomÃ­nio PÃºblico/Creative Commons Zero - CC0
  • <p>Em 10% das áreas o ritmo é ainda mais intenso, ameaçando bairros inteiros.</p>

     Foto: Youtube Canal/Look Around
  • <p>A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência, é a extração excessiva de água subterrânea. </p>

    Foto: Brigitte Werner/Pixabay
  • <p>Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno que fica em cima perde suporte e se compacta. </p>

    Foto: David Mark/Pixabay
  • <p>Segundo o autor do estudo, Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade.</p>

     Foto: Flickr - Matthew Paulson
  • <p>De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes.</p>

     Foto: Tae Fuller/Pexels
  • <p>Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situação particular.</p>

     Foto: dariasophia/Pixabay
  • <p>Um conjunto de dados da NASA, Rutgers e JPL-Caltech mostra que 98% da metrópole sofre subsidência, embora em ritmo variável.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Pedro Lastra
  • <p>A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas locais construídos sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente. </p>

    Foto: Pixabay
  • <p>No Estádio Arthur Ashe, por exemplo, local onde ocorre o US Open, o índice de afundamento é de 4,6 mm por ano.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/ D. Benjamin Miller
  • <p>A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais sujeito à compressão do que a rocha natural, acelerando o afundamento sob o peso da infraestrutura.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Yahala
  • <p>O risco, nesse contexto, é o aumento de inundações e falhas estruturais em edifícios e vias urbanas.</p>

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifícios das cidades observadas estão em chamadas “zonas de alto risco”.</p>

     Foto: Pexels/Pixabay
  • <p>Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência para orientar políticas públicas e a revisão de códigos de construção.</p>

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e um controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas.</p>

     Foto: Nelson Ndongala/Unsplash
