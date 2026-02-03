Assine
Vitória de Billie Eilish no Grammy é marcada por defesa dos imigrantes

Redação Flipar
    No palco, a cantora fez críticas e demonstrou apoio à comunidade imigrante ao afirmar que “ninguém é ilegal numa terra roubada”. A declaração foi recebida com aplausos e reforçou o tom engajado da noite.

     Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
    Billie também destacou a importância da mobilização coletiva e do uso da arte como forma de resistência, dizendo que ainda há esperança quando vozes se levantam juntas.

     Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
    Ela não deu o nome do sumido, mas disse que ele simplesmente deixou de fazer qualquer contato. “Foi insano. Provavelmente o mais maluco que já me aconteceu”, disse.

     Foto: Reprodução Instagram
    A cantora norte-americana Billie Eilish foi eleita pela Billboard a maior artista do século 21 entre os que nasceram neste mesmo período.

     Foto: Reprodução Instagram
    Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars.

     Foto: divulgação
    O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars.

     Foto: reprodução abc
    A primeira estatueta deles foi pela música “No Time to Die”, do filme “007 – Sem Tempo para Morrer” (2021).

     Foto: reprodução youtube
    Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, popular Billie Eilish, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 18 de dezembro de 2001.

     Foto: reprodução instagram
    Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia “Ocean Eyes”. A canção foi escrita e produzida por seu irmão Finneas. Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock.

     Foto: reprodução instagram
    Antes do feito no Oscar, Eilish já tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de “Álbum do Ano”, pelo disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, lançado em 2019.

     Foto: reprodução
    Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano.

     Foto: reprodução youtube
    Eilish também é a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards.

     Foto: Reprodução Instagram
    Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade.

     Foto: Divulgação
    Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado “street style”.

     Foto: reprodução instagram
    Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que “gosta de se vestir fora de sua zona de conforto para sentir que chama a atenção de todos ao seu redor”.

     Foto: reprodução instagram
    Desde 2014, a cantora também é ativista do veganismo e defende o estilo de vida nas redes sociais. A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal .

     Foto: reprodução instagram
    Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão.

     Foto: reprodução instagram
