Espécie de aranha tem comportamento diferente do normal e atiça a curiosidade dos cientistas

Redação Flipar
    Diferentemente da maioria das aranhas, que são solitárias e até canibais, a Stegodyphus dumicola vive em colônias compostas por dezenas até centenas de indivíduos.

    Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    Segundo os estudos, o comportamento das aranhas sociais africanas varia drasticamente ao longo do tempo, influenciado por fatores como fome e ambiente.

     Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    O estudo, publicado na revista Animal Behaviour, acompanhou 28 colônias por quatro meses (cerca de um terço da vida das aranhas) e analisou três comportamentos: reação a ameaças, fuga e caça coletiva.

    Foto: Flickr Daniel Zurek
    Os cientistas marcaram as aranhas individualmente com tinta para monitorar seus comportamentos, mas descobriram que qualquer padrão consistente durava pouco tempo.

    Foto: Flickr Graham Montgomery
    Os resultados mostraram que, embora algumas aranhas apresentassem padrões temporários, suas ações mudavam radicalmente, sem relação com comportamentos anteriores.

     Foto: Flickr Graham Montgomery
    Fatores como fome e mudanças ambientais parecem ser os principais influenciadores das atitudes individuais, tornando impossível prever ações com base em observações anteriores.

     Foto: Flickr Graham Montgomery
    A ausência de personalidade fixa entre os indivíduos parece facilitar a vida cooperativa e igualitária nas colônias.

     Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Todos colaboram na criação dos filhotes e na caça, e chegam a se sacrificar por crias que não são suas, o que reforça a ideia de um sistema social baseado na necessidade e na flexibilidade, e não em papéis sociais definidos ou hierarquias.

     Foto: - Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Segundo a pesquisadora Lena Grinsted, líder do estudo, as descobertas questionam a ideia de que personalidades individuais são essenciais para a evolução de espécies sociais.

     Foto: Reprodução de instagram @buddha_bugs
    Na prática, essas aranhas demonstram uma forma de organização mais estável do que a dos próprios humanos hippies que inspiraram a comparação.

     Foto: Flickr Graham Montgomery
    As aranhas sociais africanas são nativas das regiões áridas e semiáridas do sul da África, como a Namíbia e a África do Sul.

     Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Essas aranhas constroem teias comunais complexas em arbustos ou árvores, formando estruturas que podem abrigar centenas de indivíduos.

     Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
    Cada colônia pode durar anos, com múltiplas gerações convivendo simultaneamente.

     Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    As colônias são compostas principalmente por fêmeas, que trabalham juntas para construir e reparar a teia, capturar presas e cuidar da prole.

     Foto: Flickr Graham Montgomery
    As aranhas caçam juntas, capturando presas que seriam muito grandes para uma aranha solitária.

    Foto: Flickr Graham Montgomery
    Quando uma presa é capturada pela teia, várias aranhas a envolvem rapidamente e injetam enzimas digestivas.

    Foto: Wynand Uys/Wikimédia Commons
    As fêmeas produzem sacos de ovos e protegem seus filhotes até que eles estejam prontos para eclodir. Depois que os filhotes nascem, a mãe se sacrifica, permitindo que eles a devorem num processo chamado matrifagia.

     Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
    Esse comportamento garante que os jovens tenham nutrientes suficientes para se desenvolverem antes de se integrarem Ã  colÃŽnia.

     Foto: Flickr Bernard DUPONT
    O estudo dessa aranha tem sido importante para a biologia evolutiva e o entendimento da socialidade em animais invertebrados.

    Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
