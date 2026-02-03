Espécie de aranha tem comportamento diferente do normal e atiça a curiosidade dos cientistas
-
Diferentemente da maioria das aranhas, que são solitárias e até canibais, a Stegodyphus dumicola vive em colônias compostas por dezenas até centenas de indivíduos.Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
-
Segundo os estudos, o comportamento das aranhas sociais africanas varia drasticamente ao longo do tempo, influenciado por fatores como fome e ambiente.Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
-
O estudo, publicado na revista Animal Behaviour, acompanhou 28 colônias por quatro meses (cerca de um terço da vida das aranhas) e analisou três comportamentos: reação a ameaças, fuga e caça coletiva.Foto: Flickr Daniel Zurek
-
Os cientistas marcaram as aranhas individualmente com tinta para monitorar seus comportamentos, mas descobriram que qualquer padrão consistente durava pouco tempo.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
-
Os resultados mostraram que, embora algumas aranhas apresentassem padrões temporários, suas ações mudavam radicalmente, sem relação com comportamentos anteriores.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
Fatores como fome e mudanças ambientais parecem ser os principais influenciadores das atitudes individuais, tornando impossível prever ações com base em observações anteriores.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
A ausência de personalidade fixa entre os indivíduos parece facilitar a vida cooperativa e igualitária nas colônias.Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-
-
Todos colaboram na criação dos filhotes e na caça, e chegam a se sacrificar por crias que não são suas, o que reforça a ideia de um sistema social baseado na necessidade e na flexibilidade, e não em papéis sociais definidos ou hierarquias.Foto: - Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-
Segundo a pesquisadora Lena Grinsted, líder do estudo, as descobertas questionam a ideia de que personalidades individuais são essenciais para a evolução de espécies sociais.Foto: Reprodução de instagram @buddha_bugs
-
Na prática, essas aranhas demonstram uma forma de organização mais estável do que a dos próprios humanos hippies que inspiraram a comparação.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
-
As aranhas sociais africanas são nativas das regiões áridas e semiáridas do sul da África, como a Namíbia e a África do Sul.Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-
Essas aranhas constroem teias comunais complexas em arbustos ou árvores, formando estruturas que podem abrigar centenas de indivíduos.Foto: Bernard DUPONT/Wikimédia Commons
-
Cada colônia pode durar anos, com múltiplas gerações convivendo simultaneamente.Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-
-
As colônias são compostas principalmente por fêmeas, que trabalham juntas para construir e reparar a teia, capturar presas e cuidar da prole.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
As aranhas caçam juntas, capturando presas que seriam muito grandes para uma aranha solitária.Foto: Flickr Graham Montgomery
-
Quando uma presa é capturada pela teia, várias aranhas a envolvem rapidamente e injetam enzimas digestivas.Foto: Wynand Uys/Wikimédia Commons
-
-
As fêmeas produzem sacos de ovos e protegem seus filhotes até que eles estejam prontos para eclodir. Depois que os filhotes nascem, a mãe se sacrifica, permitindo que eles a devorem num processo chamado matrifagia.Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-
Esse comportamento garante que os jovens tenham nutrientes suficientes para se desenvolverem antes de se integrarem Ã colÃŽnia.Foto: Flickr Bernard DUPONT
-
O estudo dessa aranha tem sido importante para a biologia evolutiva e o entendimento da socialidade em animais invertebrados.Foto: Reprodução do Facebook Jarrod's Guide to Spiders, Bugs & the small world around us
-