Lola Young vence primeiro Grammy com “Messy” e supera gigantes da música

Redação Flipar
    Surpresa com o resultado, a cantora se emocionou ao receber o prêmio: “Eu nem sei o que dizer, não preparei nada, nenhum discurso. Muito obrigada”, afirmou, visivelmente emocionada.

     Foto: Reprodução Youtube
    Na disputa, Lola superou nomes de peso da música pop, como Justin Bieber com “DAISIES”, Sabrina Carpenter com “Manchild”, Lady Gaga com “Disease” e Chappell Roan com “The Subway”. 

     Foto: Reprodução / Instagram @lolayounggg
    Ela também concorreu na categoria “Artista Revelação”, cujo prêmio ficou com Olivia Dean.

     Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
    A conquista acontece em um momento decisivo de sua trajetória. Em setembro de 2025, Lola anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde, após desmaiar durante um show. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    Na ocasião, comunicou o cancelamento de compromissos futuros, incluindo a apresentação no “Lollapalooza 2026”.

     Foto: Reprodução X
    Lola Emily Mary Young nasceu em 4 de janeiro de 2001, em Londres, na Inglaterra. Filha de pai jamaicano-chinês e mãe inglesa, teve contato com a música desde cedo. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    Aos seis anos, começou a tocar piano e violão e, aos 11, já compunha as próprias canções.

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    Ainda na adolescência, participou de concursos musicais como “Got What It Takes?”, e “Open Mic UK”, no qual venceu a categoria sub-16.

     Foto: Reprodução Youtube
    O resultado rendeu consultoria profissional, um prêmio de cinco mil libras para investir na carreira e a entrada na “BRIT School”, instituição que revelou artistas como Adele e Amy Winehouse.

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    Em 2019, lançou o EP “Intro”, seguido por “Renaissance” em 2021. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    No mesmo ano, ganhou projeção ao gravar um cover de “Together in Electric Dreams” para uma campanha de Natal e foi indicada ao “BRIT Awards” na categoria “Estrela em Ascensão”. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    O álbum de estreia, “My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely”, chegou em 2023.

     Foto: Divulgação
    O reconhecimento internacional se consolidou em 2024 com “Messy”, faixa do segundo álbum “This Wasn’t Meant for You Anyway”. 

     Foto: Divulgação
    Após escrever a música, Lola recebeu o diagnóstico de TDAH e passou a descrevê-la como um “hino do TDAH”. 

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    O single viralizou nas redes sociais, liderou paradas internacionais e levou o disco ao top 20 do Reino Unido.

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
    Em 2025, a cantora lançou o terceiro álbum da carreira, que estreou em terceiro lugar nos charts britânicos.

     Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
