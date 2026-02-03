Lola Young vence primeiro Grammy com “Messy” e supera gigantes da música
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-180223.jpg?20260203082235" width="1114" height="626">
Surpresa com o resultado, a cantora se emocionou ao receber o prêmio: “Eu nem sei o que dizer, não preparei nada, nenhum discurso. Muito obrigada”, afirmou, visivelmente emocionada.Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Lola-Young.jpg?20260203082235" width="1114" height="626">
Na disputa, Lola superou nomes de peso da música pop, como Justin Bieber com “DAISIES”, Sabrina Carpenter com “Manchild”, Lady Gaga com “Disease” e Chappell Roan com “The Subway”.Foto: Reprodução / Instagram @lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Olivia-Dean-Harald-Krichel.jpg?20260203082234" width="1114" height="626">
Ela também concorreu na categoria “Artista Revelação”, cujo prêmio ficou com Olivia Dean.Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young.jpg?20260203082234" width="1114" height="626">
A conquista acontece em um momento decisivo de sua trajetória. Em setembro de 2025, Lola anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde, após desmaiar durante um show.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-30-183757.jpg?20260203082237" width="1114" height="626">
Na ocasião, comunicou o cancelamento de compromissos futuros, incluindo a apresentação no “Lollapalooza 2026”.Foto: Reprodução X
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-8.jpg?20260203082238" width="1114" height="626">
Lola Emily Mary Young nasceu em 4 de janeiro de 2001, em Londres, na Inglaterra. Filha de pai jamaicano-chinês e mãe inglesa, teve contato com a música desde cedo.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-175856.jpg?20260203082237" width="1114" height="626">
Aos seis anos, começou a tocar piano e violão e, aos 11, já compunha as próprias canções.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-185415.jpg?20260203082238" width="1114" height="626">
Ainda na adolescência, participou de concursos musicais como “Got What It Takes?”, e “Open Mic UK”, no qual venceu a categoria sub-16.Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-7.jpg?20260203082238" width="1114" height="626">
O resultado rendeu consultoria profissional, um prêmio de cinco mil libras para investir na carreira e a entrada na “BRIT School”, instituição que revelou artistas como Adele e Amy Winehouse.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-3.jpg?20260203082240" width="1114" height="626">
Em 2019, lançou o EP “Intro”, seguido por “Renaissance” em 2021.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-6.jpg?20260203082241" width="1114" height="626">
No mesmo ano, ganhou projeção ao gravar um cover de “Together in Electric Dreams” para uma campanha de Natal e foi indicada ao “BRIT Awards” na categoria “Estrela em Ascensão”.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-174607.jpg?20260203082239" width="1114" height="626">
O álbum de estreia, “My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely”, chegou em 2023.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-174550.jpg?20260203082244" width="1114" height="626">
O reconhecimento internacional se consolidou em 2024 com “Messy”, faixa do segundo álbum “This Wasn’t Meant for You Anyway”.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-2.jpg?20260203082244" width="1114" height="626">
Após escrever a música, Lola recebeu o diagnóstico de TDAH e passou a descrevê-la como um “hino do TDAH”.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lola-Young-5.jpg?20260203082244" width="1114" height="626">
O single viralizou nas redes sociais, liderou paradas internacionais e levou o disco ao top 20 do Reino Unido.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-02-181051.jpg?20260203082244" width="1114" height="626">
Em 2025, a cantora lançou o terceiro álbum da carreira, que estreou em terceiro lugar nos charts britânicos.Foto: Reprodução Instagram /@lolayounggg
