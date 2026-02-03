Paraíso brasileiro? Conheça Dores do Rio Preto, município que não tem homicídios há quase 4 anos
Cercada entre as montanhas do Caparaó, Dores do Rio Preto não registra nenhum homicídio há quatro anos.Foto: Divulgação
O último episódio de violência letal ocorreu em maio de 2022, fruto de uma briga em uma festa. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública estadual.Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
Com pouco mais de 6,5 mil habitantes, ruas tranquilas e relações próximas entre vizinhos, o município construiu uma rotina marcada pela sensação de segurança e pelo ritmo típico do interior.Foto: Reprodução TV Gazeta
A tranquilidade da região é a principal característica descrita pelos moradores.Foto: Divulgação
“Aqui a gente anda sem medo nenhum. Todo mundo se conhece”, ressaltou ao g1 o estudante Bruno Protazio, de 21 anos.Foto: Reprodução TV Gazeta
O prefeito Tiaguinho Pessotti acredita que esse cenário positivo é o reflexo de uma combinação entre a hospitalidade do povo local e uma gestão estratégica em parceria com as forças policiais.Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
“Somos um interior que permanece com toda a essência de cidade do interior. Recebemos bem o turista, produzimos um bom café, e um bom café sempre traz tranquilidade”, brincou o prefeito.Foto: Reprodução TV Gazeta
Recentemente, a segurança de Dores do Rio Preto foi reforçada com a instalação de uma companhia da Polícia Militar no distrito de Pedra Menina, ponto estratégico para o turismo regional.Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
Além da presença estatal, a própria comunidade se organiza para manter a ordem: um grupo de WhatsApp serve como ferramenta de monitoramento coletivo, onde qualquer movimentação atípica é reportada rapidamente.Foto: Reprodução do Youtube Canal Viajando Todo o Brasil
Geograficamente, Dores do Rio Preto é a 4ª cidade menos populosa do estado e tem uma área urbana mínima, o que preserva sua atmosfera rural.Foto: Reprodução TV Gazeta
Com menos de 1% da área urbanizada, o município tem origem no século 19, quando servia de passagem entre Minas Gerais e Espírito Santo.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
Tornou-se município apenas em 1963, adotando o nome ligado ao rio e à padroeira local.Foto: Reprodução TV Gazeta
A economia local gira em torno da cafeicultura de montanha e do ecoturismo, sendo um dos acessos mais procurados para o Pico da Bandeira.Foto: Reprodução TV Gazeta
O desenvolvimento da região foi acompanhado de perto por famílias tradicionais que viram as estradas de chão darem lugar ao asfalto e ao surgimento de pousadas e cafeterias modernas.Foto: Reprodução TV Gazeta
Projetos ambiciosos, como a Travessia dos 7 Cumes, buscam elevar o município ao patamar internacional do turismo de aventura.Foto: Divulgação
A cidade aposta justamente na segurança e na beleza natural para atrair visitantes do mundo inteiro que buscam experiências de trilhas e cachoeiras.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
Apesar dos indicadores de violência letal serem nulos nos últimos anos, a cidade não está totalmente imune a delitos.Foto: Reprodução TV Gazeta
Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública indicam que ocorrências como estelionatos e pequenos furtos patrimoniais ainda acontecem, embora em números significativamente menores do que em centros urbanos ou cidades vizinhas de porte semelhante.Foto: Reprodução TV Gazeta