Kendrick Lamar faz história e se torna o rapper mais premiado do Grammy
Nesta edição, liderou as indicações e venceu em categorias centrais, incluindo Canção do Ano, Álbum de Rap e diferentes performances ligadas a faixas como “luther” e “tv off”. No palco, Kendrick afirmou não ser alguém que fala muito sobre si.Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
“O hip hop sempre estará aqui”, disse, destacando a força permanente da cultura e revelando preferir se expressar pela música. Desde 2014, soma 66 indicações e uma trajetória consistente de reconhecimento.Foto: Reprodução de vídeo / YouTube
Originário do hip-hop da Costa Oeste, o rapper constrói uma obra marcada por letras profundas e reflexivas, que trazem críticas políticas e sociais e exploram de forma contundente a experiência e a cultura afro-americana.Foto: divulgação
Kendrick Lamar, aliás, foi o grande vencedor do Grammy 2025, levando cinco prêmios por “Not Like Us”, música em que critica o — também rapper — Drake.Foto: reprodução
A faixa “Not Like Us”, aliás, está no centro de uma treta pública entre Kendrick Lamar e Drake, que não vem de agora. Os dois artistas vêm lançando canções com indiretas mútuas desde 2022, com direito a acusações pessoais e troca de insultos.Foto: montagem/divulgação/reprodução instagram
Kendrick Lamar nasceu em 17 de junho de 1987, em Compton, Califórnia. Lamar é considerado um dos rappers mais influentes e respeitados da atualidade, conhecido por suas letras profundas e contribuições para a cultura do hip-hop.Foto: wikimedia commons/Fuzheado
O rapper cresceu em um ambiente cercado pela violência das gangues e pela pobreza de Compton. Essa experiência foi o que moldou sua visão de mundo e influenciou sua música.Foto: Wikimedia Commons/Merlijn Hoek
Lamar começou a fazer rap ainda adolescente, lançando sua primeira mixtape, “Youngest Head Nigga in Charge” e 2003, aos 16 anos, sob o nome de K-Dot.Foto: flickr - Jon Elbaz
O reconhecimento de fato veio em 2010, com o lançamento da mixtape “Overly Dedicated”. Em 2011, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Section.80”, que foi aclamado pela crítica e pelo público.Foto: divulgação
Já o álbum “good kid, m.A.A.d city” (2012) narra sua juventude em Compton por meio de uma narrativa cinematográfica, com faixas icônicas como “Swimming Pools (Drank)” e “Bitch, Don’t Kill My Vibe”.Foto: divulgação
O segundo disco consolidou sua posição como um dos principais nomes do rap contemporâneo. Em 2015, Lamar misturou rap, jazz, funk e soul no álbum “To Pimp a Butterfly”, que foi aclamado como uma obra-prima.Foto: divulgação
Faixas como “Alright” se tornaram hinos do movimento Black Lives Matter. Pelo disco, Lamar venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap.. Em 2017, Lamar lançou o álbum “DAMN.”, que também foi muito bem recebido pela crítica e pelo público.Foto: divulgação
Por “DAMN.”, aliás, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer do prestigiado prêmio Pulitzer de Música — concedido historicamente a artistas de música clássica.Foto: divulgação
Lamar também foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original por “All the Stars”, sua colaboração com SZA para a trilha sonora do filme “Pantera Negra” (2018).Foto: reprodução/instagram
Em 2022, apÃ³s um hiato de cinco anos, Lamar lanÃ§ou “Mr. Morale & The Big Steppers”, um Ã¡lbum mais introspectivo que explora traumas pessoais, questÃµes de saÃºde mental e masculinidade negra.Foto: divulgaÃ§Ã£o
Por fim, em 2024 o artista lançou seu 6º e até aqui último álbum, intitulado “GNX”, com 12 faixas, que funcionam como uma espécie de continuação do disco anterior.Foto: divulgação
Apesar de sua carreira solo, Lamar já colaborou com diversos artistas conhecidos do mundo da música, incluindo SZA, Jay-Z, Taylor Swift e Beyoncé.Foto: reprodução