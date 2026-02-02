Assine
Igreja limita uso do título de “corredentora” em decreto sobre a Virgem Maria

RF
Redação Flipar
    A nota doutrinal foi divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, principal departamento da Igreja Católica em matéria de teologia.

     Foto:
    “Não seria apropriado usar o título de corredentora. Esse título pode criar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã'”, dizia o texto.

     Foto: Reprodução / Vaticano News
    “Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria de sua mãe Maria, mas ela não o ajudou a salvar o mundo da condenação”, frisou o Vaticano.

     Foto: Reproduc?a?o/TV Verdes Mares
    Na terminologia cristã, redentor é aquele redime e liberta, título dado exclusivamente a Jesus. Já Maria seria a intercessora, aquela que intermedia.

     Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
    O documento tenta frear certos abusos de uma devoção que cresceu muito nos últimos séculos. Na visão da Igreja, ela pode roubar o protagonismo da Santíssima Trindade: Deus, o pai, Jesus, o filho, e o Espírito Santo, a força divina.

     Foto: Autor Desonhecido / Dominio Publico
    “A devoção mariana, gerada pela maternidade de Maria, é apresentada aqui como um tesouro da Igreja”, frisou o chefe do dicastério doutrinário do Vaticano em seu prefácio à Nota.

    Foto: Reprodução do Facebook Tv Guarapari
    Cabe destacar que os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade através de sua crucificação e morte. Os estudiosos da Igreja, porém, têm debatido durante séculos a figura de Maria, que muitos religiosos creem que ela ajudou Jesus a salvar o mundo.

     Foto: Ágatha Depiné/Unsplash
    Outras figuras do Vaticano concordam com esta visão. Uma delas foi o falecido papa Francisco, que chegou a chamar a ideia de conceder a Maria o título de “corredentora”, de “tolice”.

     Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
    O antecessor de Francisco, Bento XVI, também se opôs ao título. Já João Paulo II chegou a apoiar a concessão a Maria, mas parou de usá-la publicamente em meados da década de 1990.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Diante disso, a nova instrução do Vaticano ressaltou o papel de Maria como intermediária entre Deus e a humanidade. Ao dar à luz Jesus, ela “abriu os portões da Redenção que toda a humanidade aguardava”, afirmou.

     Foto: Reprodução de vídeo de O Globo
    A principal objeção dos últimos Papas é que alguns defensores do título mariano pareciam quase deificar Maria e diminuíam o papel único de Jesus Cristo.

     Foto: pexels/Paolo Sbalzer
    O texto também critica a “instrumentalização política” da figura religiosa. Busca, então, valorizar o papel de Maria no projeto de salvação de Jesus, porém como intercessora, “mãe do povo fiel” que roga, sem autonomia para ser “corredentora”.

     Foto: Flickr Hannes Flo
    De acordo com o documento, é necessário evitar “o perigo de ver a graça divina como se Maria se convertesse em uma distribuidora dos bens ou energias espirituais em desconexão com a nossa relação pessoal com Jesus Cristo”.

     Foto: Jacques GAIMARD/Pixabay
    O documento recorda “os primeiros séculos”, que destacou o interesse pela “maternidade divina”, quando Maria recebeu o título de Theotokos de mãe de Deus. Essa decisão ocorreu na cúpula cristã reunida no Concílio de Éfeso, no ano de 431.

     Foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash
    “O uso muito comum da palavra ‘mediaÃ§Ã£o’ nos mais diversos Ã¢mbitos da vida social, onde Ã© entendido simplesmente como cooperaÃ§Ã£o, ajuda, intercessÃ£o”, explicou o documento.

    Foto: Mbzt e Xhienne/WikimÃ©dia Commons
    “Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado e de nenhum modo pretende acrescentar alguma eficácia, ou potência, à única mediação de Jesus Cristo”, completou.

     Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
