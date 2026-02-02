Morador encontra presente ‘esquecido’ por 46 anos na parede do banheiro

“Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho”, declarou King à emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets – aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caído em um vão da parede quando estava escondido no sótão da casa. A mãe, por sua vez, não se recorda de ter comprado o brinquedo.