Esses são os rios mais poluídos do planeta

Outra peculiaridade do Ganges que o torna poluído é a questão mística e religiosa que envolve esse rio. Tradicionalmente, indianos praticantes do Hinduísmo – que consideram o Ganges sagrado – cremam os corpos dos mortos em balsas e jogam nas águas para uma suposta reencarnação. Eles fazem o mesmo com as vacas, animais cultuados no país.