Pesquisadores arrancam coral invasor no litoral do Brasil

    Trata-se do coral-sol, espécie nativa dos oceanos Índico e Pacífico. E que, portanto, não existiria no Oceano Atlântico- que banha o Brasil – exceto chegando de forma não natural.

     Foto: Marcelo Crivellaro/Acervo PACS Arvoredo/Divulgação
    Para os cientistas, o coral-sol deve ter chegado justamente em cascos de navios que vieram de países do Índico e do Pacífico

     Foto: Reprodução TV Globo
    Essa espécie vem se espalhando no litoral brasileiro desde a década de 1980 e a situação foi se agravando de tal forma que o governo criou um plano para contenção.

     Foto: LucianoZanellato wikimedia commons
    O Ministério do Meio Ambiente e órgãos vinculados a ele, como o Ibama , fazem monitoramento e tentam evitar a proliferação do coral-sol .

     Foto: Reprodução TV Globo
    Duas variedades de coral-sol são encontradas na costa do Brasil. Elas estão espalhadas desde o Ceará até Santa Catarina

     Foto: Foto: UFSC/ Divulgação
    Com o método de remoção manual, mergulhadores retiram as colônias de coral-sol usando marreta e talhadeira

     Foto: Reprodução TV Globo
    Essa estratégia é considerada adequada porque não usa produtos químicos e remove apenas o coral-sol sem afetar outras espécies

     Foto: Reprodução TV Globo
    Recomenda-se retirar as colônias de forma integral, pois qualquer tecido remanescente tem a capacidade de regeneração.Fragmentos minúsculos podem dar origem a novos pólipos.

    Foto: Reprodução TV Globo
    Cada colônia removida do substrato deve ser acondicionada de forma individual com água do mar individualmen com água do mar no recipiente

     Foto: Reprodução TV Globo
    Pesquisadores observaram que as colônias de coral-sol podem liberar larvas em decorrência do estresse causado pela remoção.

     Foto: JRama wikimedia commons
    Também é necessário respeitar a época certa para esse trabalho, pois, segundo pesquisadores da USP – Universidade de São Paulo- uma remoção em período inapropriado pode causar efeito inverso, favorecendo a proliferação

     Foto: Maraguary wikimedia commons
    Mergulhadores têm atuado de forma persistente na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, arquipélago formado por quatro ilhas entre Florianópolis e Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina

     Foto:
    Desde 2012, quando os trabalhos começaram envolvendo mergulhadores na remoção dos invasores , mais de 35 mil colônias de coral-sol foram retiradas em 100 ações de manejo.

     Foto: Reprodução TV Globo
    O material recolhido é levado para análise nos laboratórios na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que mantém parceria comInstituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

     Foto: Reprodução TV Globo
    A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada em 18/12/1960 e fica na capital Florianópolis. No ranking mundial da Times Higher Education, a UFSC é uma das doze brasileiras entre as 1.200 melhores universidades do mundo.

    Foto: I, Linan wikimedia commons
    O Insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, fundada em 2007, leva o nome do seringueiro acreano que ganhou fama internacional em defesa do meio ambiente e foi assassinado.

    Foto: Domínio público
