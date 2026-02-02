Música brasileira no topo do mundo! Caetano e Bethânia vencem Grammy e reagem de forma inesperada
A vitória foi pelo disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, gravado durante a turnê de 2024. A conquista representa um reconhecimento inédito para o projeto.Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
Os dois reagiram com surpresa nas redes sociais, já que não acompanhavam a cerimônia. Em um vídeo compartilhado por Paula Lavigne, Caetano aparece sendo pego de surpresa pela notícia.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
Foi a primeira vez que Bethânia venceu um Grammy por um álbum nacional completo, tornando-se também a primeira cantora brasileira a alcançar esse feito nessa categoria.Foto: Reprodução/Instagram
Caetano, por sua vez, já havia faturado um gramofone em 2000 pelo disco “Livro”.Foto: Wikimedia Commons/Secretaria de Cultura de Cidade do México
Desde jovens, os irmãos arrebatam os brasileiros com seu talento e, no decorrer de suas trajetórias, também conquistaram o respeito internacional. Relembre suas carreiras!Foto: reprodução instagram
Caetano Veloso nasceu em 07/08/1942. Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, nasceu em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e começou sua carreira na década de 1960, acompanhado de Bethânia.Foto: Secretaria de Cultura Cidade do México wiki commons
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica. O movimento tropicalista foi um enorme sucesso, e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.Foto: reprodução instagram
Durante o regime militar brasileiro (de 1964 a 1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como “Araçá Azul”, de 1973.Foto: divulgação
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou quase 50 álbuns, sendo 29 de estúdio e 19 ao vivo. Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas.Foto: Carlos Ebert wiki commons
Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.Foto: Secretaria de Cultura da Cidade do México wiki commons
Conhecida como uma das maiores cantoras da história da MPB, Maria Bethânia causa frisson por onde passa, com seu timbre único e músicas populares. A artista nasceu em 18/06/1946, com uma trajetória marcante e repleta de canções que tocam o coração.Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
Maria Bethânia Viana Teles Veloso também nasceu em Santo Amaro, na Bahia. Ela é cantora, compositora e poetisa. Seu nome foi escolhido pelo irmão Caetano, inspirado em uma canção, a valsa “Maria Betânia”, do compositor Capiba, sucesso na voz de Nelson Gonçalves.Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
Após mudar-se para o Rio de Janeiro, passou a ser nacionalmente conhecida e substituiu a cantora Nara Leão no espetáculo “Opinião”, dirigido por Augusto Boal, no Teatro de Arena.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A elogiada interpretação em “Carcará”, em 1965, de João do Vale, a lançou rapidamente no rol das grandes cantoras do país. Assinou contrato com a gravadora RCA e seu primeiro álbum recebeu o nome de “Maria Bethânia”.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Maria Bethânia é conhecida por sua voz “eloquente”, por apresentar-se na maior parte das vezes com cabelos soltos, vestidos longos e descalça. Em 2016, foi homenageada pela escola de samba do coração, Mangueira, que a consagrou com o título do Carnaval Carioca.Foto: Flickr Alex Nunes/Riotur
Bethânia foi a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de discos no Brasil e a artista feminina que mais vendeu discos nos anos 1970 no país. Durante sua carreira, a cantora converteu-se em uma recordista em vendas de discos no Brasil, com mais de 26 milhões de álbuns vendidos.Foto: Reprodução/Instagram
Em 3 de maio de 2023, foi empossada como imortal na Academia de Letras da Bahia, cadeira 18. Muito discreta, a cantora não é vista com frequência em eventos sociais e não teve filhos.Foto: Instagram @mariabethaniaoficial