Maior lago subterrâneo do mundo é descoberto na Albânia
Para estudar o lago, eles usaram uma tecnologia chamada “Scanner LIDAR”, que emprega lasers para medir distâncias e criar mapas em 3D.Foto: pexels Johannes Plenio
Após coletarem os dados, a equipe calculou que o lago contém 8.335 metros cúbicos de água, o que equivale a cerca de 3,5 piscinas olímpicas!Foto: divulgação/Neuron Foundation
O lago foi descoberto em 2021, mas, na época, os pesquisadores não tinham os equipamentos necessários para medir suas dimensões com precisão.Foto: freepik/wirestock
“Durante a nossa exploração inicial, criamos um mapa básico utilizando o nosso equipamento e imediatamente percebemos que havíamos descoberto algo extraordinário”, relatou o fotógrafo e membro da expedição Richard Bouda.Foto: divulgação/Neuron Foundation
Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição.Foto: divulgação
Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava.Foto: wikimedia commons Tommology
Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a área ao redor do lago.Foto: wikimedia commons/David Monniaux
A descoberta aconteceu quando os pesquisadores notaram uma coluna de vapor saindo de uma cadeia de montanhas.Foto: reprodução
“É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos”, destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas).Foto: wikimedia commons/Wadsley02
Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais.Foto: Gérard JAWORSKI/Pixabay
“Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área”, disse.Foto: wikimedia commons/Wadsley02
A divisa entre a Albânia e a Grécia é uma área marcada por conflitos políticos que já duram mais de cem anos, o que limita bastante o trabalho de cientistas e exploradores em geral.Foto: wikimedia commons/Kolomaznik
A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensão e atravessa várias regiões montanhosas e vales, sendo um ponto de conexão entre os Bálcãs e o Mediterrâneo.Foto: wikimedia commons/Kolomaznik
A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países.Foto: Youtube/World Wild Hearts
Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana.Foto: Youtube/Drone Snap
Desde a década de 1990, após a queda do comunismo na Albânia, muitos albaneses migraram para a Grécia em busca de oportunidades.Foto: Peter Boccia Unsplash
Atualmente, a Grécia é um dos principais parceiros econômicos da Albânia, e ambos os países são membros da OTAN, colaborando em diversas áreas.Foto: Youtube/Flags Of The World