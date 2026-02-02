Arqueólogos descobrem que piercing remonta à Pré-História
-
Os pesquisadores encontraram peças de pedra nas regiões de bocas e orelhas de esqueletos em escavações na Turquia.Foto: Reprodução Antiquity
-
A descoberta se deu em um cemitério de 11 mil anos, no sítio de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia.Foto: Reprodução/Arquivo de Escavação de Boncuklu Tarla
-
O sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, na província turca de Mardin, foi descoberto em 2008 por uma equipe de arqueólogosFoto: Reprodução/Instagram de Emma Baysal
-
Os artefatos estavam no local em que se estabeleceram grupos humanos de caçadores-coletores.Foto: Emma Louise Baysal/Universidade de Ancara/Divulgação
-
-
As peças foram encontradas exclusivamente em covas de homens e mulheres adultas.Foto: Reprodução Antiquity
-
Em outras ocasiões, arqueólogos já haviam deparado com pedras de formato pequeno e pontiagudo, como discos ou pregos, no Crescente Fértil (região que engloba vários países do Oriente Médio e a Turquia).Foto: Reprodução Antiquity
-
No entanto, não havia uma indicação clara do uso desses objetos para as civilizações antigas.Foto: Reprodução/Antiquity
-
-
“Nenhuma delas havia sido encontrada nos corpos em suas localizações originais”, declarou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do artigo sobre a descoberta.Foto: Instagram @dr_beadolog
-
A pesquisadora explicou que os ornamentos encontrados em Boncuklu Tarla estavam “nos esqueletos, muito próximos dos orifícios das orelhas e dos lábios”.Foto: Instagram @dr_beadolog
-
Em um comunicado da Universidade de Ancara, a professora Louise Baysal deu mais detalhes sobre o estudo: “Queríamos descobrir sobre os primeiros exemplos de perfurações corporais, quais materiais foram usados para fins decorativos e quem estava perfurando seus corpos.”Foto: Emma Louise Baysal/Universidade de Ancara/Divulgação
-
-
O artigo científico a respeito do tema foi publicado na revista acadêmica Antiquity, dedicada a achados arqueológicos.Foto: Reprodução
-
A localização dos acessórios nos esqueletos permitiu a conclusão de que eles tinham finalidade ornamental, como piercings.Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
-
A observação de desgaste nos dentes em alguns crânios sinalizou também o uso de piercing no lábio inferior.Foto: adrian vieriu pexels
-
-
Para os estudiosos, os apetrechos indicam que a preocupação com a imagem e a estética entre humanos são mais antigas do que se supunha.Foto: Flickr Fabrício Cardoso
-
“Eles tinham práticas de ornamentação muito complexas envolvendo contas, pulseiras e pingentes, incluindo um mundo simbólico altamente desenvolvido que era todo expresso através do corpo humano”, afirmou Baysal.Foto: Flickr pam perkins
-
Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação.Foto: Flickr Fernando Faundez Muñoz
-
-
No estudo, os arqueólogos estimaram que os objetos datam entre 10.000 e 8.000 a.C, período do Neolítico, um dos que compõem a chamada pré-história.Foto: Mary Harrsch/Wikimedia Commons