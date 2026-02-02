Assine
Repórter da Band nega convite da Globo e decisão chama a atenção na web

Redação Flipar
    A profissional agradeceu o convite, mas concluiu que, neste estágio da carreira, seguir na Band representa mais oportunidades de crescimento e maior exposição.

     Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli
    O convite da Globo exigiria uma transição imediata para a função de comentarista.

     Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli
    A jornalista mantém presença ativa no Instagram, onde compartilha bastidores e momentos pessoais. Ela tem mais de 70 mil seguidores.

     Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli
