Repórter da Band nega convite da Globo e decisão chama a atenção na web
-
A profissional agradeceu o convite, mas concluiu que, neste estágio da carreira, seguir na Band representa mais oportunidades de crescimento e maior exposição.Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli
-
O convite da Globo exigiria uma transição imediata para a função de comentarista.Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli
-
A jornalista mantém presença ativa no Instagram, onde compartilha bastidores e momentos pessoais. Ela tem mais de 70 mil seguidores.Foto: Reproduc?a?o @alinnefanelli