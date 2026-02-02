‘Náufrago’ da vida real: ex-milionário viveu sozinho por mais de 20 anos em ilha remota
Ele decidiu abandonar a vida urbana e viveu por mais de 20 anos isolado em uma ilha remota da Austrália.Foto: Nico Smit/Unsplash
Segundo o jornal britânico The Sun, Glasheen morreu aos 81 anos em julho de 2025. David Glasheen era empresário do setor de mineração quando perdeu tudo no crash da Bolsa de 1987.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em 1997, ele se mudou para a isolada Restoration Island, que fica no norte de Queensland.Foto: Reprodução/YouTube
Ele construiu sozinho uma casa simples de madeira, que possui gerador solar, sistema de captação de água da chuva e uma horta.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Sua história chamou tanto a atenção que veículos como The Guardian, ABC Australia e Business Insider já produziram documentários sobre ele.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A ilha onde ele viveu pertence ao governo australiano e é acessível apenas por barco ou helicóptero.Foto: Reprodução/YouTube
Glasheen permaneceu ali por meio de permissões temporárias que precisavam ser renovadas com alguma frequência.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em 2017, ele chegou a receber ameaças de despejo do governo, mas conseguiu renovar sua permissão desde que mantivesse o local limpo e preservado.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O australiano levava uma rotina autossuficiente e minimalista: planta alimentos, pesca, cria galinhas e reaproveita materiais trazidos pelo mar.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Durante, ele anos viveu totalmente desconectado da tecnologia. “O mundo lá fora está barulhento demais. Aqui eu escuto o vento, o mar e os pássaros. Não há preço para isso”, disse à ABC.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Apelidada de “o náufrago de Restoration Island”, a história de Glasheen virou uma lenda local.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Mesmo quando esteve com a saúde debilitada, o ex-empresário afirmou não sentir falta da vida moderna e queria ter escrito um livro sobre sua experiência.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Glasheen contou que documentou duas décadas do seu cotidiano na ilha em diários e anotações. Ele também recebeu propostas para transformar sua história em filme.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
“As pessoas passam a vida correndo atrás de mais coisas. Eu só precisei perder tudo para perceber o que realmente importa”, ressaltou.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Restoration Island é uma pequena e isolada ilha localizada no extremo norte de Queensland, na Austrália, próxima à Península do Cabo York e rodeada pelo Mar de Coral.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
A ilha tem uma importância histórica, pois foi o local onde o explorador Capitão William Bligh e 18 membros da sua tripulação desembarcaram em 29 de maio de 1789, após o famoso Motim do Bounty.Foto: Domínio Público
Bligh e seus homens passaram dois dias na ilha, que batizaram de “Restoration” (“Restauração”, em português) por sentirem-se restaurados após a longa e perigosa jornada.Foto: Reproduc?a?o/YouTube