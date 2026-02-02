Assine
Cidades com passeios de barco inesquecíveis

Redação Flipar
  Esses locais permitem passeios de barco tranquilos, que oferecem novas perspectivas e experiências diferentes do trânsito urbano. Além disso, canais embelezam as cidades e?agregam valor pelo estilo de vida às suas margens.

     Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
  Veneza, Itália – Conhecida como "A Cidade dos Canais," Veneza tem centenas de canais, com o Grande Canal sendo o principal. Gôndolas e barcos transportam turistas por suas ruas aquáticas.

     Foto: Imagem de Alan Dods por Pixabay
  Bruges, Bélgica – Os canais de Bruges, datados da Idade Média, oferecem passeios que revelam a beleza de suas pontes e edifícios históricos, além de seu charme medieval preservado.

     Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
  Amsterdã, Países Baixos – Com mais de 100 km de canais, Amsterdã é apelidada de "Veneza do Norte." Seus canais históricos são ideais para explorar a arquitetura e a vida local.

     Foto: Imagem de Laura Montagnani por Pixabay
  Estocolmo, Suécia – Chamado de "A Veneza do Norte," Estocolmo é construído sobre 14 ilhas conectadas por canais, ideais para passeios de barco que mostram o melhor de sua arquitetura escandinava.

     Foto: Imagem de Andrzej por Pixabay
  Annecy, França – Conhecida como a "Veneza dos Alpes," Annecy tem um lago e canais cristalinos, onde passeios de barco revelam vistas de montanhas e casas medievais coloridas

     Foto: Flickr Felix Gonzalez
  Hamburgo, Alemanha – Com mais pontes que Veneza e Amsterdã juntas, Hamburgo tem um sistema de canais que corta o centro da cidade, oferecendo passeios aquáticos pela arquitetura e vida local.

     Foto: Imagem Pixabay
  San Petersburgo, Rússia – Os canais de São Petersburgo foram inspirados nos de Amsterdã e Veneza, com rios e canais cortando o centro histórico e possibilitando cruzeiros.

     Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
  Suzhou, China – Conhecida como a "Veneza do Oriente," Suzhou tem uma rede de canais históricos onde barcos levam turistas por templos, jardins e arquitetura chinesa antiga.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  Alleppey, Índia – Famosa pelos "backwaters" de Kerala, os canais de Alleppey permitem passeios de barco em meio a áreas rurais e cenários naturais tranquilos.

     Foto: Imagem de Philip Abraham por Pixabay
  Recife (Pernambuco) – Conhecida como a "Veneza Brasileira," Recife tem vários canais e pontes, especialmente na área central e no Bairro do Recife Antigo. Há passeios de barco que percorrem esses canais, mostrando a arquitetura histórica e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe.

     Foto: Divulgação
  Manaus (Amazonas) – Embora não tenha canais artificiais, Manaus tem passeios de barco pelos inúmeros canais naturais formados pelo rio Negro e seus afluentes, especialmente na região do encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.

     Foto: Reprodução do Facebook Expedição Katerre Ecoturismo
  Paraty (Rio de Janeiro) – Com uma rede de canais e rios, Paraty oferece passeios de barco tanto no mar como em áreas de mangue e canais de água doce próximos ao centro histórico, proporcionando uma experiência de contato com a natureza e o charme colonial da cidade.

     Foto: Flickr Chris Kirby-Lambert
