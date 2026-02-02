Assine
Cientistas revelam doença que aniquilou bilhões de estrelas-do-mar

Redação Flipar
  • <p>A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies.</p>

     Foto: U Hd/Pixabay
  • <p>A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos. </p>

    Foto: Flickr - Ed Bierman
  • <p>Após anos de investigação e hipóteses descartadas — como a de um vírus —, pesquisadores do Hakai Institute descobriram que a responsável é a bactéria Vibrio pectenicida.</p>

     Foto: Samuel Bordo/Unsplash
  • <p>Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos.</p>

     Foto: Matthew Gollop/Pixabay
  • <p>Esse é um fluido corporal responsável por envolver os órgãos desses animais.</p>

     Foto: Clara Cordero/Unsplash
  • <p>“Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos”, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.</p>

     Foto: pixmike/Unsplash
  • <p>Agora, os cientistas planejam estratégias para salvar as populações remanescentes, como reprodução em cativeiro e reintrodução. </p>

    Foto: Domínio Público - NOAA
  • <p>A recuperação é crucial porque, sem as estrelas-do-mar, as florestas de algas marinhas foram drasticamente reduzidas, afetando todo o ecossistema.</p>

     Foto: Oleksandr Sushko/Unsplash
  • <p>Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio.</p>

     Foto: Flickr - Szakács Ferenc
  • <p>As estrelas-do-mar são animais marinhos fascinantes que pertencem ao filo Echinodermata, o mesmo grupo dos ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e lírios-do-mar. </p>

    Foto: Simon Infanger/Unsplash
  • <p>Elas são conhecidas por sua forma icônica, geralmente com cinco braços — embora algumas espécies possam ter mais.</p>

     Foto: viswaprem anbarasapandian/Unsplash
  • <p>Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme
  • <p>Algumas estrelas-do-mar podem ter o corpo coberto de espinhos, o que confere proteção contra predadores. </p>

    Foto: David Clode/Unsplash
  • <p>Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.</p>

     Foto: Sophia Hi/Pixabay
  • <p>Algumas espÃ©cies atÃ© conseguem regenerar o corpo inteiro a partir de um Ãºnico braÃ§o, desde que parte do disco central esteja intacto.</p>

     Foto: Amir Hossein Kargaran/Unsplash
  • <p>A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, se alimentam de moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Nami Del Mar
  • <p>Normalmente, esses animais são encontrados em quase todos os oceanos do mundo, desde águas rasas até grandes profundidades.</p>

     Foto: David Clode/Unsplash
  • <p>Outra curiosidade é que as estrelas-do-mar não possuem cérebro nem sangue; em vez disso, contam com um anel nervoso que coordena seus movimentos e água do mar circulando em seu corpo para transportar nutrientes.</p>

     Foto: Ursula Krapf/Unsplash
