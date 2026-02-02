Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Helen Keller: a primeira pessoa surdocega a conquistar um diploma universitário

RF
Redação Flipar
  • <p>Helen Adams Keller nasceu em 27 de junho de 1880, na pequena cidade de Tuscumbia, no Alabama, Estados Unidos. </p>

    Helen Adams Keller nasceu em 27 de junho de 1880, na pequena cidade de Tuscumbia, no Alabama, Estados Unidos.

    Foto: Calstanhope/Wikimédia Commons
  • <p>A vida de Keller tomaria um rumo drástico com apenas 19 meses de idade, quando uma doença – provavelmente escarlatina ou meningite – deixou-a surda e cega. </p>

    A vida de Keller tomaria um rumo drástico com apenas 19 meses de idade, quando uma doença – provavelmente escarlatina ou meningite – deixou-a surda e cega.

    Foto: Reprodução Amazon
  • <p>Em busca de ajuda, sua mãe recorreu a médicos e instituições especializadas até chegar ao inventor Alexander Graham Bell, que trabalhava com crianças surdas. </p>

    Em busca de ajuda, sua mãe recorreu a médicos e instituições especializadas até chegar ao inventor Alexander Graham Bell, que trabalhava com crianças surdas.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Aos 20 anos, Anne Sullivan, que era parcialmente cega, chegou à casa dos Keller com uma abordagem pedagógica inovadora para a época. Ela começou a ensinar Helen a soletrar palavras na palma da mão, usando o método manual do alfabeto tátil. </p>

    Aos 20 anos, Anne Sullivan, que era parcialmente cega, chegou à casa dos Keller com uma abordagem pedagógica inovadora para a época. Ela começou a ensinar Helen a soletrar palavras na palma da mão, usando o método manual do alfabeto tátil.

    Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O progresso inicial foi lento, mas a virada decisiva ocorreu no famoso episódio da bomba d’água. Ao colocar a mão da menina sob o jato de água fresca, Anne soletrou w-a-t-e-r na palma da outra mão. A conexão entre símbolo e significado finalmente aconteceu. </p>

    O progresso inicial foi lento, mas a virada decisiva ocorreu no famoso episódio da bomba d’água. Ao colocar a mão da menina sob o jato de água fresca, Anne soletrou w-a-t-e-r na palma da outra mão. A conexão entre símbolo e significado finalmente aconteceu.

    Foto: Divulgação
  • <p>Determinada e incansável, Helen passou a dominar o braille, a leitura tátil de lábios e até a fala articulada, embora esta última nunca tenha sido plenamente compreendida por ouvintes.</p>

    Determinada e incansável, Helen passou a dominar o braille, a leitura tátil de lábios e até a fala articulada, embora esta última nunca tenha sido plenamente compreendida por ouvintes.

     Foto: Reprodução Amazon
  • <p>Com o avanço da educação, ela desenvolveu uma sede de conhecimento que extrapolava as expectativas impostas às pessoas com deficiência no final do século 19.</p>

    Com o avanço da educação, ela desenvolveu uma sede de conhecimento que extrapolava as expectativas impostas às pessoas com deficiência no final do século 19.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 1900, ingressou no Radcliffe College, uma instituição feminina vinculada à Universidade Harvard, acompanhada de Anne Sullivan, que traduzia aulas e textos continuamente para sua mão.</p>

    Em 1900, ingressou no Radcliffe College, uma instituição feminina vinculada à Universidade Harvard, acompanhada de Anne Sullivan, que traduzia aulas e textos continuamente para sua mão.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Mesmo diante do gigantesco esforço físico e mental, Helen prosperou. Escreveu ensaios, estudou literatura inglesa, filosofia, grego, latim e história, tornando-se conhecida no campus por sua inteligência excepcional. </p>

    Mesmo diante do gigantesco esforço físico e mental, Helen prosperou. Escreveu ensaios, estudou literatura inglesa, filosofia, grego, latim e história, tornando-se conhecida no campus por sua inteligência excepcional.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Em 1904, aos 24 anos, formou-se bacharela em Artes pelo Radcliffe, tornando-se a primeira pessoa surdocega da história a conquistar um diploma universitário. </p>

    Em 1904, aos 24 anos, formou-se bacharela em Artes pelo Radcliffe, tornando-se a primeira pessoa surdocega da história a conquistar um diploma universitário.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Após a graduação, Helen Keller se transformou em uma das figuras mais influentes do século 20.</p>

    Após a graduação, Helen Keller se transformou em uma das figuras mais influentes do século 20.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Ela tornou-se escritora, publicando 14 livros e centenas de artigos, conferencista, ativista pelos direitos de pessoas com deficiência, defensora do sufrágio feminino, da paz internacional e de causas trabalhistas. </p>

    Ela tornou-se escritora, publicando 14 livros e centenas de artigos, conferencista, ativista pelos direitos de pessoas com deficiência, defensora do sufrágio feminino, da paz internacional e de causas trabalhistas.

    Foto: Divulgação
  • <p>Seus discursos e viagens internacionais ampliaram a visibilidade de pessoas com deficiência em escala inédita, inspirando movimentos e legislações ao redor do mundo.</p>

    Seus discursos e viagens internacionais ampliaram a visibilidade de pessoas com deficiência em escala inédita, inspirando movimentos e legislações ao redor do mundo.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Helen também se envolveu com avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de máquinas de escrever adaptadas e iniciativas para aprimorar métodos de alfabetização sensorial. </p>

    Helen também se envolveu com avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de máquinas de escrever adaptadas e iniciativas para aprimorar métodos de alfabetização sensorial.

    Foto: - Reprodução do Youtube Canal Helen Keller
  • <p>Sua relevância cultural ultrapassou fronteiras graças à adaptação de sua vida para o teatro e, posteriormente, para o cinema no clássico “O Milagre de Anne Sullivan” (1962), que eternizou a relação transformadora com Anne Sullivan.</p>

    Sua relevância cultural ultrapassou fronteiras graças à adaptação de sua vida para o teatro e, posteriormente, para o cinema no clássico “O Milagre de Anne Sullivan” (1962), que eternizou a relação transformadora com Anne Sullivan.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Ela morreu aos 87 anos, em 1º de junho de 1968, em Westport, Connecticut, deixando um legado de coragem, intelecto e impacto social que continua a influenciar gerações. Seu corpo está enterrado na Catedral Nacional de Washington. </p>

    Ela morreu aos 87 anos, em 1º de junho de 1968, em Westport, Connecticut, deixando um legado de coragem, intelecto e impacto social que continua a influenciar gerações. Seu corpo está enterrado na Catedral Nacional de Washington.

    Foto: MathKnight /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay