Estudo destaca inteligência dos corvos: capazes de ‘contar até quatro’
De acordo com a pesquisa, esses pássaros não só conseguem contar, mas também podem responder de acordo com o numeral que estão vendo.Foto: Pixabay
O estudo foi realizado por uma equipe do laboratório de fisiologia animal da Universidade de Tübingen, na Alemanha.Foto: wikimedia commons Felix König
Segundo os cientistas, os corvos reconhecem e reagem aos números de uma maneira parecida com as crianças humanas quando estas aprendem a contar.Foto: Aernout Bouwman por Pixabay
As descobertas, que foram publicadas na revista Science na quinta-feira (23/05), ajudam a aumentar o entendimento sobre a inteligência dos corvos.Foto: Pixabay
“Ninguém deveria se surpreender que os corvos sejam ‘inteligentes’”, disse Heather Williams, professora de biologia no Williams College em Massachusetts.Foto: Mabel Amber por Pixabay
No mundo animal, contar não é exclusivo dos corvos. Chimpanzés, sapos e até formigas são capazes de entender valores numéricos de alguma forma.Foto: Sandeep Handa por Pixabay
A diferença para o que revelou o estudo é que os corvos conseguem associar números com valores e ainda contá-los em voz alta, emitindo sons específicos.Foto: Pixabay
Não é de hoje que cientistas estudam as capacidades cognitivas dos corvos. Uma observação feita com corvos-da-nova-caledônia, por exemplo, mostrou que eles são capazes de criar suas próprias ferramentas para conseguir comida.Foto: wikimedia commons Yi-Kai Tea
O gênero Corvus abriga um leque de mais de 45 espécies, cada uma com características únicas que as permitem se adaptar a uma ampla gama de habitats.Foto: Siegfried Poepperl por Pixabay
Cada espécie de corvo possui características únicas. Eles se adaptam aos mais diversos habitats, desde montanhas nevadas até florestas mais densas e desertos áridos.Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
O corvo-comum (foto), o maior dos corvídeos europeus, e o corvo-americano, famoso por sua inteligência e capacidade de imitar sons, estão entre as espécies mais conhecidas.Foto: wikimedia commons Frank Schulenburg
Os corvos são reconhecidos por sua inteligência excepcional, comparável à de primatas.Foto: wikimedia commons Ingrid Taylar
Essa inteligência se manifesta em diversos comportamentos, como a fabricação de ferramentas rudimentares com gravetos para alcançar alimentos escondidos ou a utilização de armadilhas para capturar presas.Foto: Wilhan José Gomes wjgomes por Pixabay
Ao longo da história, os corvos carregaram uma simbologia complexa e variada. Em algumas culturas, eles podem representar morte, azar e mau presságio, associados à sua cor escura e hábitos necrófagos (que se alimenta da carne de animais mortos).Foto: Mabel Amber por Pixabay
Em países como Japão e China, os corvos simbolizam sabedoria, inteligência, criatividade e poder transformador.Foto: Flickr umelog
Na mitologia nórdica, por exemplo, o deus Odin era acompanhado por dois corvos, Huginn e Muninn, que lhe traziam informações do mundo.Foto: domínio público wikimedia commons
Na cultura celta, os corvos eram associados à guerra e à morte, pois eram frequentemente vistos nos campos de batalha.Foto: JJ Shev Unsplash
Já algumas tribos de indígenas americanos viam os corvos como criadores do sol ou como representantes do submundo.Foto: John Cobb Unsplash
Os corvos também possuem uma memória excepcional, sendo capazes de reconhecer rostos humanos e até guardar “rancor” por longos períodos.Foto: LoggaWiggler por Pixabay
Além disso, os corvos se comunicam por de uma variedade de vocalizações, incluindo grasnidos, latidos e imitações de sons, formando um complexo sistema de linguagem.Foto: wikimedia commons Cephas
Os corvos ganharam fama tambÃ©m na cultura pop. Em filmes como “O Corvo” (1994) e “Os Mensageiros” (2007), os corvos assumem o papel de mensageiros da morte, prenÃºncios de eventos trÃ¡gicos ou atÃ© mesmo representantes do mal.Foto: ReproduÃ§Ã£o
No clássico do suspense “Os Pássaros” (1963), de Alfred Hitchcock, os personagens são aterrorizados e atacados por centenas de aves, entre elas os corvos.Foto: reprodução
