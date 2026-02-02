Assine
No Dia de Iemanjá, saiba quem é a santa católica associada à orixá, no sincretismo religioso

    A Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira que combina elementos do catolicismo, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras.

     Foto: Fernando Turri - Flickr
    Na prática, um dos exemplos mais famosos de sincretismo religioso é Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, duas divindades que estão intimamente ligadas ao mar, celebradas em 2 de fevereiro.

    Foto: Facebook Mãe Iemanjá e Ricardo André Frantz - Wikimédia Commons
    Iemanjá é uma orixá do Candomblé e da Umbanda, e é a deusa das águas doces e salgadas, da maternidade e da fertilidade.

    Foto: Reprodução TV Bahia
    Nossa Senhora dos Navegantes é uma devoção católica a Maria, mãe de Jesus, e é a padroeira dos marinheiros e pescadores.

    Foto: Mari Vieira Divulgação
    Os devotos de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes acreditam que as duas divindades são equivalentes, e que ambas podem proteger os marinheiros e pescadores do perigo.

    Foto: Reprodução
    No dia 2 de fevereiro, os devotos celebram o dia das duas divindades. As oferendas costumam ser lanÃ§adas ao mar como forma de honrar ambas as entidades.

    Foto: Sandra de Souza - Flickr
    No mesmo dia, também é celebrada a festa para o Nosso Senhor do Bonfim, uma das mais importantes do catolicismo brasileiro.

    Foto: Divulgaçao Governo do estado da Bahia
    A festa combina elementos religiosos com manifestações culturais, como danças, músicas, comidas típicas e o famoso cortejo da Lavagem do Bonfim, onde as escadarias da igreja são lavadas com água de cheiro pelas baianas vestidas de branco.

     Foto: Divulgaçao Beto Júnior
    A igreja do Bonfim, situada no bairro de mesmo nome, foi construída como um santuário para abrigar essa imagem, tornando-se um local de peregrinação e devoção. Confira outros exemplos de sincretismo religioso!

     Foto: Celso Castro Júnior - Flickr
    Exu é uma divindade frequentemente confundida com o Diabo. Por isso, a Grande Rio, no carnaval de 2023, tentou desmistificar a figura do orixá com o enredo ‘Fala, Majeté! Sete chaves de Exu” O ator Demerson D’Alvaro interpretou Exu na comissão de frente e fez sucesso.

    Foto: Reprodução/TV Globo
    “Engana-se quem associa Exu a coisas maléficas. Ele é uma entidade complexa brincalhona, como o ser humano. Traz essa mistura de bom e ruim, pecado e santidade. Exu é quem abre os caminhos, é quem traz prosperidade. Um guardião de todos os orixás e da gente”, disseram os carnavalescos.

    Foto: Sailko - wikimedia commons
    Ogum e SÃ£o Jorge: SÃ£o duas divindades que estÃ£o associadas Ã  guerra, Ã  proteÃ§Ã£o e Ã  forÃ§a. Ogum Ã© um orixÃ¡ do CandomblÃ© e da Umbanda, e Ã© o orixÃ¡ da guerra, da metalurgia, da tecnologia e dos caminhos. SÃ£o Jorge Ã© um santo catÃ³lico, um dos mais populares do Brasil.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o
    Oxóssi e São Sebastião: As duas divindades estão associadas à natureza, à caça e à proteção. Oxóssi é considerado o Orixá das matas, das florestas, dos animais selvagens e da caça. São Sebastião é conhecido como o padroeiro dos arqueiros, dos caçadores e dos atletas.

     Foto: Reprodução e Site Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
    Oxalá e Jesus: Oxalá é considerado o Orixá supremo, muitas vezes referido como “Pai de Todos”. Ele é associado à criação, à paz, à harmonia e à sabedoria, assim como Jesus Cristo. Ambos são vistos como salvadores.

     Foto: Reprodução
    Ibeji e São Cosme e Damião: São duas divindades que estão associadas à infância, à proteção e à cura. Ibeji é reverenciado como protetor e cuidador das crianças, enquanto São Cosme e São Damião eram médicos e dedicavam suas vidas a cuidar dos doentes e necessitados.

     Foto: Reprodução
    Iansã e Santa Bárbara: Iansã é associada aos ventos, às tempestades, ao fogo e à transformação. Já Santa Bárbara é conhecida como protetora contra raios e trovões, além de ser invocada para a proteção em momentos de perigo.

    Foto: Reprodução
    Xangô e São Jerônimo: Os dois são vistos como figuras poderosas e justas, e ambos estão associados ao fogo. Xangô também é associado à justiça, enquanto São Jerônimo é associado à educação.

     Foto: Reprodução
    Ossaim e Roque: Ambos são vistos como figuras benevolentes e compassivas e estão frequentemente associados à cura. Ossaim é invocado para curar doenças e para promover a saúde e o bem-estar. São Roque, por sua vez, é conhecido como o padroeiro dos doentes e dos peregrinos.

     Foto: Reprodução
    Oxum e Nossa Senhora da Conceição: Oxum é uma Orixá reverenciada como uma mãe espiritual, protetora das crianças e guardiã das águas doces. Nossa Senhora da Conceição é uma devoção católica à Maria, mãe de Jesus, e é considerada a padroeira do Brasil.

     Foto: Joseph Nunes e Bartolomé Esteban Murillo - Wikimédia Commons
    Oxumaré e São Bartolomeu: Ambos são vistos como figuras masculinas benevolentes e compassivas e estão associados à mudança e à transformação na vida das pessoas.

    Foto: Reprodução
    Logun Edé e São Miguel Arcanjo: Logun Edé é associado à beleza, à riqueza, à abundância e ao encanto. São Miguel Arcanjo, por sua vez, é um arcanjo da tradição cristã frequentemente considerado um líder celestial, um guerreiro e um protetor contra as forças do mal.

    Foto: Reprodução e Rafael Sanzio - Wikimédia Commons
    Nanã e Santa Maria: Nanã é vista como uma figura idosa, reverenciada como uma mãe ancestral que traz sabedoria e experiência. Já Santa Maria, conhecida como Nossa Senhora, é a figura materna central na tradição católica, sendo a mãe de Jesus Cristo.

     Foto: Reprodução
