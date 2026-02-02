2 de fevereiro, Dia de Iemanjá: veja a importância da data
Além de rituais, oferendas e homenagens, há também uma série de atividades festivas. Em Salvador, é onde mais se festeja essa entidade.Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr
Por lá, o bairro do Rio Vermelho, por exemplo, fica movimentado com uma ampla variedade de shows, festas e eventos.Foto: wikimedia commons Turismo Bahia
As festividades começam geralmente na véspera, em 1/2, mas acontecem especialmente no dia 2, quando é de fato celebrado o Dia de Iemanjá.Foto: Carlos Dossena - FLICKR
Casas de espetáculos, restaurantes, bares e as ruas do bairro se enchem de uma extensa programação que inclui apresentações de artistas, bandas e DJs de diferentes estilos.Foto: wikimedia commons Agência Brasil Fotografias
A Festa de Iemanjá é uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção à orixá e agradecerem por suas bênçãos.Foto: Carlos Dossena - Flickr
Iemanjá é uma orixá, divindade do panteão yoruba, cultuada em religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda.Foto: Reprodução TV Bahia
A adoração à Iemanjá começou no Brasil durante a época colonial, por intermédio da chegada de escravos africanos.Foto: wikimedia commons Ckmartinelli
A veneração por Iemanjá também é encontrada em outras partes das Américas, como em Cuba, onde é chamada de Yemayá, e no Uruguai.Foto: wikimedia commons Turismo Bahia
Ela é considerada a rainha do mar, dos rios e das águas doces, e também da maternidade, da fertilidade e do amor.Foto: Sandra de Souza - Flickr
Por conta disso, seus seguidores, que são conhecidos como “filhos de Iemanjá”, acreditam que ela tem controle total sobre o oceano. Muitas pessoas fazem orações pedindo sua permissão antes de entrar nas águas salgadas.Foto: flcikr Turismo Bahia
A imagem de Iemanjá varia conforme as tradições locais, mas geralmente é representada como uma mulher majestosa, muitas vezes vestida em tons de azul e branco, segurando símbolos como conchas e peixes.Foto: flickr Jorge Andrade
Em Salvador, a Festa de Iemanjá é uma das mais populares e valorizadas do ano, atraindo uma multidão imensa de fiéis e admiradores às praias do Rio Vermelho.Foto: wikimedia commons Jonas.Feitosa
A festa começa na madrugada, com fogos de artifício e cânticos religiosos. Os fiéis e admiradores da orixá começam a chegar às praias cedo, carregando oferendas para a rainha do mar.Foto: wikimedia commons Harrisonabreu
As oferendas são geralmente feitas de flores, frutas, velas, perfumes e outros objetos simbólicos.Foto: Samira Xecapi - FLICR
Às primeiras horas da manhã, as oferendas são lançadas ao mar, em uma cerimônia que é acompanhada por muitos aplausos e gritos de alegria.Foto: flickr Agência Brasil Fotografias
Além de Salvador, a Festa de Yemanjá também é celebrada em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda.Foto: flickr Agência Brasil Fotografias
Em alguns lugares, a festa ocorre em outros dias do ano, como no dia 8 de dezembro, na Umbanda.Foto: wikimedia commons Dandara Rodrigues Dorneles
Entre as orações e oferendas à Iemanjá, os pedidos mais recorrentes são por proteção contra as más energias, saúde, prosperidade financeira, amor, entre outros.Foto: wikimedia commons Ganímedes
Ainda de acordo com a crença, os filhos de Iemanjá precisam ser leais, determinados e empatia, ou seja, gostar de ajudar o próximo.Foto: flickr Turismo Bahia