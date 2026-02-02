Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

2 de fevereiro, Dia de Iemanjá: veja a importância da data

RF
Redação Flipar
  • <p>Além de rituais, oferendas e homenagens, há também uma série de atividades festivas. Em Salvador, é onde mais se festeja essa entidade.</p>

    Além de rituais, oferendas e homenagens, há também uma série de atividades festivas. Em Salvador, é onde mais se festeja essa entidade.

     Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr
  • <p>Por lá, o bairro do Rio Vermelho, por exemplo, fica movimentado com uma ampla variedade de shows, festas e eventos. </p>

    Por lá, o bairro do Rio Vermelho, por exemplo, fica movimentado com uma ampla variedade de shows, festas e eventos.

    Foto: wikimedia commons Turismo Bahia
  • <p>As festividades começam geralmente na véspera, em 1/2, mas acontecem especialmente no dia 2, quando é de fato celebrado o Dia de Iemanjá.</p>

    As festividades começam geralmente na véspera, em 1/2, mas acontecem especialmente no dia 2, quando é de fato celebrado o Dia de Iemanjá.

     Foto: Carlos Dossena - FLICKR
  • <p>Casas de espetáculos, restaurantes, bares e as ruas do bairro se enchem de uma extensa programação que inclui apresentações de artistas, bandas e DJs de diferentes estilos.</p>

    Casas de espetáculos, restaurantes, bares e as ruas do bairro se enchem de uma extensa programação que inclui apresentações de artistas, bandas e DJs de diferentes estilos.

     Foto: wikimedia commons Agência Brasil Fotografias
  • <p>A Festa de Iemanjá é uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção à orixá e agradecerem por suas bênçãos.</p>

    A Festa de Iemanjá é uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção à orixá e agradecerem por suas bênçãos.

     Foto: Carlos Dossena - Flickr
  • <p>Iemanjá é uma orixá, divindade do panteão yoruba, cultuada em religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda. </p>

    Iemanjá é uma orixá, divindade do panteão yoruba, cultuada em religiões afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda.

    Foto: Reprodução TV Bahia
  • <p>A adoração à Iemanjá começou no Brasil durante a época colonial, por intermédio da chegada de escravos africanos. </p>

    A adoração à Iemanjá começou no Brasil durante a época colonial, por intermédio da chegada de escravos africanos.

    Foto: wikimedia commons Ckmartinelli
  • <p>A veneração por Iemanjá também é encontrada em outras partes das Américas, como em Cuba, onde é chamada de Yemayá, e no Uruguai.</p>

    A veneração por Iemanjá também é encontrada em outras partes das Américas, como em Cuba, onde é chamada de Yemayá, e no Uruguai.

     Foto: wikimedia commons Turismo Bahia
  • <p>Ela é considerada a rainha do mar, dos rios e das águas doces, e também da maternidade, da fertilidade e do amor. </p>

    Ela é considerada a rainha do mar, dos rios e das águas doces, e também da maternidade, da fertilidade e do amor.

    Foto: Sandra de Souza - Flickr
  • <p>Por conta disso, seus seguidores, que são conhecidos como “filhos de Iemanjá”, acreditam que ela tem controle total sobre o oceano. Muitas pessoas fazem orações pedindo sua permissão antes de entrar nas águas salgadas.</p>

    Por conta disso, seus seguidores, que são conhecidos como “filhos de Iemanjá”, acreditam que ela tem controle total sobre o oceano. Muitas pessoas fazem orações pedindo sua permissão antes de entrar nas águas salgadas.

     Foto: flcikr Turismo Bahia
  • <p>A conexÃ£o de IemanjÃ¡ com o mar tambÃ©m fez com que ela passasse a ser considerada protetora dos marinheiros e pescadores no Brasil. </p>

    A conexÃ£o de IemanjÃ¡ com o mar tambÃ©m fez com que ela passasse a ser considerada protetora dos marinheiros e pescadores no Brasil.

    Foto: flickr Prefeitura de Pelotas
  • <p>A imagem de Iemanjá varia conforme as tradições locais, mas geralmente é representada como uma mulher majestosa, muitas vezes vestida em tons de azul e branco, segurando símbolos como conchas e peixes. </p>

    A imagem de Iemanjá varia conforme as tradições locais, mas geralmente é representada como uma mulher majestosa, muitas vezes vestida em tons de azul e branco, segurando símbolos como conchas e peixes.

    Foto: flickr Jorge Andrade
  • <p>Em Salvador, a Festa de Iemanjá é uma das mais populares e valorizadas do ano, atraindo uma multidão imensa de fiéis e admiradores às praias do Rio Vermelho.</p>

    Em Salvador, a Festa de Iemanjá é uma das mais populares e valorizadas do ano, atraindo uma multidão imensa de fiéis e admiradores às praias do Rio Vermelho.

     Foto: wikimedia commons Jonas.Feitosa
  • <p>A festa começa na madrugada, com fogos de artifício e cânticos religiosos. Os fiéis e admiradores da orixá começam a chegar às praias cedo, carregando oferendas para a rainha do mar. </p>

    A festa começa na madrugada, com fogos de artifício e cânticos religiosos. Os fiéis e admiradores da orixá começam a chegar às praias cedo, carregando oferendas para a rainha do mar.

    Foto: wikimedia commons Harrisonabreu
  • <p>As oferendas são geralmente feitas de flores, frutas, velas, perfumes e outros objetos simbólicos.</p>

    As oferendas são geralmente feitas de flores, frutas, velas, perfumes e outros objetos simbólicos.

     Foto: Samira Xecapi - FLICR
  • <p>Às primeiras horas da manhã, as oferendas são lançadas ao mar, em uma cerimônia que é acompanhada por muitos aplausos e gritos de alegria.</p>

    Às primeiras horas da manhã, as oferendas são lançadas ao mar, em uma cerimônia que é acompanhada por muitos aplausos e gritos de alegria.

     Foto: flickr Agência Brasil Fotografias
  • <p>Além de Salvador, a Festa de Yemanjá também é celebrada em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda. </p>

    Além de Salvador, a Festa de Yemanjá também é celebrada em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda.

    Foto: flickr Agência Brasil Fotografias
  • <p>Em alguns lugares, a festa ocorre em outros dias do ano, como no dia 8 de dezembro, na Umbanda.</p>

    Em alguns lugares, a festa ocorre em outros dias do ano, como no dia 8 de dezembro, na Umbanda.

     Foto: wikimedia commons Dandara Rodrigues Dorneles
  • <p>Entre as orações e oferendas à Iemanjá, os pedidos mais recorrentes são por proteção contra as más energias, saúde, prosperidade financeira, amor, entre outros.</p>

    Entre as orações e oferendas à Iemanjá, os pedidos mais recorrentes são por proteção contra as más energias, saúde, prosperidade financeira, amor, entre outros.

     Foto: wikimedia commons Ganímedes
  • <p>Ainda de acordo com a crença, os filhos de Iemanjá precisam ser leais, determinados e empatia, ou seja, gostar de ajudar o próximo.</p>

    Ainda de acordo com a crença, os filhos de Iemanjá precisam ser leais, determinados e empatia, ou seja, gostar de ajudar o próximo.

     Foto: flickr Turismo Bahia
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay