Banda The Cure fatura Grammy pela primeira vez após meio século de carreira
-
Songs Of A Lost World”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Disco-Songs-Of-A-Lost-World-The-Cure.jpg?20260202112618" width="1114" height="626">
O grupo venceu as categorias de Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Performance de Música Alternativa com “Songs Of A Lost World”.Foto: Divulgação
-
A banda superou artistas como Bon Iver, Turnstile, Wet Leg, Tyler, The Creator e Hayley Williams.Foto: Divulgac?a?o
-
Fundada em 1976, a banda já havia sido indicada duas vezes anteriormente — em 1993 e 2001 —, mas nunca tinha levado o prêmio.Foto: Divulgac?a?o
-
Formada em 1976 em Crawley, na Inglaterra, a The Cure se consolidou como uma das bandas mais influentes e resilientes da história do rock alternativo.Foto: Wikimedia Commons/Mr. Rossi
-
-
Liderada pela figura icônica e central de Robert Smith, a banda emergiu do movimento pós-punk para se tornar um dos pilares do rock gótico.Foto: Divulgac?a?o/Hilda Arneback
-
Antes de adotar “The Cure” como nome oficial, a banda se chamou Malice e Easy Cure.Foto: Wikimedia Commons/Aaronjlaw
-
Nessa época, a banda mergulhou em uma fase mais introspectiva e sombria, responsável por consolidar sua reputação cult.Foto: Flickr - Joe Bielawa
-
-
Músicas como “A Forest” exemplificam as texturas sonoras que se tornariam a marca registrada do grupo.Foto: Divulgac?a?o
-
Músicas como “The Lovecats”, “In Between Days” e “Close to Me” foram alguns dos sucessos da banda nos anos 1980.Foto: Wikimedia Commons/Mr. Rossi
-
A estética visual do The Cure também se tornou icônica, especialmente a imagem de Robert Smith com cabelos desgrenhados, maquiagem borrada e roupas predominantemente pretas.Foto: Flickr - Joe Bielawa
-
-
Ao longo das décadas, o The Cure passou por inúmeras formações, tendo Robert Smith como o único membro constante. Em dezembro de 2018, eles foram incluídos no “Rock and Roll Hall of Fame”.Foto: Flickr - Carlos Varela