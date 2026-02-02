Assine
Banda The Cure fatura Grammy pela primeira vez após meio século de carreira

Redação Flipar
    Foto: Divulgação

    O grupo venceu as categorias de Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Performance de Música Alternativa com “Songs Of A Lost World”.

     Foto: Divulgação
    A banda superou artistas como Bon Iver, Turnstile, Wet Leg, Tyler, The Creator e Hayley Williams.

     Foto: Divulgac?a?o
    Fundada em 1976, a banda já havia sido indicada duas vezes anteriormente — em 1993 e 2001 —, mas nunca tinha levado o prêmio.

     Foto: Divulgac?a?o
    Formada em 1976 em Crawley, na Inglaterra, a The Cure se consolidou como uma das bandas mais influentes e resilientes da história do rock alternativo.

     Foto: Wikimedia Commons/Mr. Rossi
    Liderada pela figura icônica e central de Robert Smith, a banda emergiu do movimento pós-punk para se tornar um dos pilares do rock gótico.

     Foto: Divulgac?a?o/Hilda Arneback
    Antes de adotar “The Cure” como nome oficial, a banda se chamou Malice e Easy Cure.

     Foto: Wikimedia Commons/Aaronjlaw
    Nessa época, a banda mergulhou em uma fase mais introspectiva e sombria, responsável por consolidar sua reputação cult.

     Foto: Flickr - Joe Bielawa
    Músicas como “A Forest” exemplificam as texturas sonoras que se tornariam a marca registrada do grupo.

     Foto: Divulgac?a?o
    Músicas como “The Lovecats”, “In Between Days” e “Close to Me” foram alguns dos sucessos da banda nos anos 1980.

     Foto: Wikimedia Commons/Mr. Rossi
    A estética visual do The Cure também se tornou icônica, especialmente a imagem de Robert Smith com cabelos desgrenhados, maquiagem borrada e roupas predominantemente pretas.

     Foto: Flickr - Joe Bielawa
    Ao longo das décadas, o The Cure passou por inúmeras formações, tendo Robert Smith como o único membro constante. Em dezembro de 2018, eles foram incluídos no “Rock and Roll Hall of Fame”.

     Foto: Flickr - Carlos Varela
