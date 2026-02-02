Assine
Rato-canguru se hidrata com sementes secas e sobrevive no deserto sem água

Redação Flipar
  • <p>O rato-canguru, do gênero Dipodomys, obtém toda a hidratação necessária das sementes secas que come.</p>

     Foto: Flickr - Marshal Hedin
  • <p>O processo de hidratação se dá por meio da chamada água metabólica — resultado da digestão.</p>

     Foto: Flickr - Pacific Southwest Region
  • <p>O organismo do rato-canguru é altamente adaptado à vida em ambientes áridos, com rins que produzem urina extremamente concentrada e fezes secas.</p>

     Foto: Flickr - Marshal Hedin
  • <p>Além disso, seu comportamento noturno evita o forte calor durante o dia.</p>

     Foto: Flickr - SaguaroNPS
  • <p>Ele costuma viver em tocas profundas, onde a umidade é maior. Com isso, esse animal não transpira, reduzindo ainda mais a perda de líquidos.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Essas estratégias o tornam um dos animais terrestres mais eficientes em conservação hídrica.</p>

     Foto: Flickr - SaguaroNPS
  • <p>Embora outros animais do deserto também tenham mecanismos para economizar água, poucos igualam o nível de eficiência do rato-canguru. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Camelos, por exemplo, armazenam água no corpo, e jerboas (outros roedores) também obtêm água dos alimentos.</p>

     Foto: Salehdk999/Wikimedia Commons
  • <p>Seu estudo fornece dados valiosos sobre evolução, adaptação ao clima seco e inspira soluções sustentáveis para a gestão da água em ambientes hostis e na agricultura.</p>

     Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
  • <p>O rato-canguru é nativo das regiões áridas da América do Norte, especialmente de desertos como o Arizona, Novo México e Califórnia. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Connor Long
  • <p>Apesar do nome, ele não é um rato comum, mas sim um membro da família Heteromyidae, que inclui também os ratos-de-bolso e os camundongos-de-bolso.</p>

     Foto: Flickr - Pacific Southwest Region USFWS
  • <p>Uma característica física marcante do rato-canguru são suas patas traseiras longas e fortes, que são adaptadas para o salto. </p>

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Essa adaptação é crucial para sua locomoção, pois permite que ele pule rapidamente para escapar de predadores, similar aos cangurus.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Para armazenar alimentos, o rato-canguru utiliza bolsas externas localizadas nas bochechas, que são forradas de pelos.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Essas bolsas são usadas para transportar sementes para suas tocas subterrâneas, onde as armazenam para consumo futuro.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Os ratos-canguru desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes e servindo como presa para animais como cobras, raposas e corujas.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
overflay