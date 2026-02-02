Rato-canguru se hidrata com sementes secas e sobrevive no deserto sem água
-
O rato-canguru, do gênero Dipodomys, obtém toda a hidratação necessária das sementes secas que come.Foto: Flickr - Marshal Hedin
-
O processo de hidratação se dá por meio da chamada água metabólica — resultado da digestão.Foto: Flickr - Pacific Southwest Region
-
O organismo do rato-canguru é altamente adaptado à vida em ambientes áridos, com rins que produzem urina extremamente concentrada e fezes secas.Foto: Flickr - Marshal Hedin
-
Além disso, seu comportamento noturno evita o forte calor durante o dia.Foto: Flickr - SaguaroNPS
-
-
Ele costuma viver em tocas profundas, onde a umidade é maior. Com isso, esse animal não transpira, reduzindo ainda mais a perda de líquidos.Foto: Reprodução/YouTube
-
Essas estratégias o tornam um dos animais terrestres mais eficientes em conservação hídrica.Foto: Flickr - SaguaroNPS
-
Embora outros animais do deserto também tenham mecanismos para economizar água, poucos igualam o nível de eficiência do rato-canguru.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Camelos, por exemplo, armazenam água no corpo, e jerboas (outros roedores) também obtêm água dos alimentos.Foto: Salehdk999/Wikimedia Commons
-
Seu estudo fornece dados valiosos sobre evolução, adaptação ao clima seco e inspira soluções sustentáveis para a gestão da água em ambientes hostis e na agricultura.Foto: iNaturalist/Juan Cruzado Cortés
-
O rato-canguru é nativo das regiões áridas da América do Norte, especialmente de desertos como o Arizona, Novo México e Califórnia.Foto: Wikimedia Commons/Connor Long
-
-
Apesar do nome, ele não é um rato comum, mas sim um membro da família Heteromyidae, que inclui também os ratos-de-bolso e os camundongos-de-bolso.Foto: Flickr - Pacific Southwest Region USFWS
-
Uma característica física marcante do rato-canguru são suas patas traseiras longas e fortes, que são adaptadas para o salto.Foto: Reprodução/YouTube
-
Essa adaptação é crucial para sua locomoção, pois permite que ele pule rapidamente para escapar de predadores, similar aos cangurus.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Para armazenar alimentos, o rato-canguru utiliza bolsas externas localizadas nas bochechas, que são forradas de pelos.Foto: Reprodução/YouTube
-
Essas bolsas são usadas para transportar sementes para suas tocas subterrâneas, onde as armazenam para consumo futuro.Foto: Reprodução/YouTube
-
Os ratos-canguru desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes e servindo como presa para animais como cobras, raposas e corujas.Foto: Reprodução/YouTube
-