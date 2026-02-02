Assine
Não é só o canal: Panamá tem atrações que poucos conhecem

Redação Flipar
    E, há 121 anos, em 3/11/1903, o país declarou independência da Colômbia. Vamos, então, saber mais sobre os principais pontos desta simpática nação, que é muito mais do que o canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico.

     Foto: Flickr yadir martinez
    Começando por Casco Viejo, centro histórico da Cidade do Panamá. Foi fundado em 1673 após a destruição da antiga cidade. É conhecido por sua arquitetura colonial, ruas de paralelepípedos e uma mistura de estilos que refletem a herança cultural da cidade.

     Foto: Holacocacola1968/Wikimedia Commons
    Por lá há várias praças, igrejas e museus, além de uma vibrante vida noturna e ótimos restaurantes. É, assim, o principal ponto turístico do país norte-americano.

     Foto: MusikAnimal/Wikimedia Commons
    O Miraflores Visitor Center é um centro de visitantes localizado na eclusa de Miraflores, parte do Canal do Panamá.

     Foto: Jose .A. Campines/Youtube
    Ele oferece uma visão fascinante sobre o funcionamento do canal, com exposições interativas e um cinema que exibe documentários sobre sua construção e operação.

     Foto: Agate Travel/Youtube
    Você também pode observar os navios passando pelas eclusas (engenharia hidráulica que permite que embarcações subam ou desçam os rios ou mares em locais com desníveis), o que é uma experiência incrível.

    Foto: Jose .A. Campines/Youtube
    Já as Ilhas San Blas são um arquipélago composto por cerca de 365 ilhas, conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas.

     Foto: GUIA DE VIAGEM/Youtube
    Administradas pela comunidade indígena Guna Yala, as ilhas oferecem contato com a cultura local, além de oportunidades para mergulho e relaxamento em um cenário paradisíaco.

     Foto: GUIA DE VIAGEM/Youtube
    A Calzada de Amador é uma estrada que liga várias ilhas ao continente, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e do Canal do Panamá.

     Foto: Anna's Walking Tours/Youtube
    É um ótimo lugar para passear, andar de bicicleta e aproveitar a brisa do mar. Também abriga diversos restaurantes, lojas e o Biomuseu.

     Foto: Anna's Walking Tours/Youtube
    Falando nele, o Biomuseu, projetado pelo famoso arquiteto Frank Gehry, é dedicado à biodiversidade do Panamá e à sua importância ecológica.

     Foto: Viajes Segara/Youtube
    O museu apresenta exposiÃ§Ãµes interativas que exploram a histÃ³ria natural do PanamÃ¡ e seu papel como um ponto de conexÃ£o entre as AmÃ©ricas. A arquitetura colorida e Ãºnica do edifÃ­cio tambÃ©m Ã© uma atraÃ§Ã£o Ã  parte.

     Foto: Viajes Segara/Youtube
    O Parque Nacional Volcán Barú é uma área protegida localizada na província de Chiriquí, abrigando o ponto mais alto do Panamá, que se eleva a cerca de 3.474 metros. É um dos poucos lugares em que se pode observar o oceano Atlântico e o Pacífico ao mesmo tempo.

     Foto: Mario Gonzalez/Youtube
    O parque é conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando várias espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas da região. É um ótimo lugar para observação de aves e ecoturismo.

    Foto: Mario Gonzalez/Youtube
    Além destes lindos pontos turísticos, historicamente, o Panamá foi palco de importantes eventos que moldaram sua identidade. Em 1821, o país declarou sua independência da Espanha e uniu-se à Colômbia sob a liderança de Simón Bolívar.

     Foto: Daniel Prado Unsplash
    No entanto, foi apenas em 1903 que, com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá se tornou um país independente da Colômbia.

     Foto: Markus Winkler no Pexels
    Essa intervenção americana foi motivada pela construção do Canal do Panamá, inaugurada em 1914 e que se tornou um dos principais corredores de transporte do mundo.

     Foto: Steve Barker por Pixabay
    Os EUA controlaram o canal até 2000, quando a administração foi transferida para o Panamá, após um acordo assinado pelo general Omar Torrijos.

     Foto: Imagem de Alan Monk por Pixabay
    Com uma história rica, uma localização estratégica e um futuro promissor, ele se destaca como um ponto de convergência entre culturas, economias e histórias.

     Foto: Adam Jones/Wikimedia Commons
    O PanamÃ¡ transcende o seu canal icÃŽnico, oferecendo um rico patrimÃŽnio cultural e paisagens deslumbrantes. Mais do que apenas o “paÃ­s do canal”, o PanamÃ¡ exibe uma rica histÃ³ria cultural e natural, sendo um destino imperdÃ­vel para os amantes das viagens.

     Foto: Imagem de carloscuauhte por Pixabay
overflay