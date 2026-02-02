Fábrica chinesa produz um carro a cada 53 segundos usando I.A.
-
Trata-se da fábrica da GAC, que fica em Guangzhou, no sul do país.Foto: Divulgac?a?o
-
O selo é dado para unidades que adotam práticas modernas, sustentáveis e os conceitos da chamada “Indústria 4.0”.Foto: Reprodução
-
Fazem parte desse grupo fábricas que são modelos para outras unidades.Foto: Reprodução
-
A GAC produz os carros elétricos das submarcas Aion e Hyptec e faz um amplo uso de automação e inteligência artificial em suas linhas de montagem.Foto: Divulgac?a?o
-
-
A IA controla o abastecimento autônomo das estações de trabalho, por exemplo, o que resultou em um aumento de 67% no aproveitamento de distribuição de materiais.Foto: Divulgac?a?o
-
A IA também ajuda na redução do tempo de preparação para a produção de diferentes modelos, permitindo mais de 100 mil combinações de personalização.Foto: Divulgac?a?o
-
O ritmo de produção é extremamente eficiente, tendo sido reduzido de um carro por minuto para um carro a cada 53 segundos.Foto: Divulgac?a?o
-
-
Além disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissões de carbono em 2023, sendo a primeira do país a conseguir tal feito.Foto: Reprodução
-
Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2.Foto: Reprodução
-
A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil carros por ano, operando com 2 mil trabalhadores e cerca de 300 robôs.Foto: Reprodução
-
-
A unidade é conhecida por ser compacta (são cerca de 80 mil metros quadrados de área total).Foto: kp yamu Jayanath/Pixabay
-
Além disso, a fábrica possui um sistema de monitoramento em tempo real de seus veículos conectados para detectar anomalias nas baterias.Foto: Simon Kadula/Unsplash
-
Inaugurada em 2018, a Lighthouse Factory é a planta mais recente e tecnológica da GAC em Guangzhou, embora a empresa possua outras unidades na região.Foto: Freepik/usertrmk
-
-
A GAC está entre os maiores grupos automotivos da China e se destaca por ser a única fabricante no mundo que produz veículos para Honda e Toyota ao mesmo tempo.Foto: Divulgação/GAC
-
Contudo, a produção dessas marcas japonesas ocorre em outras instalações da GAC distribuídas pelo território chinês.Foto: Divulgac?a?o/GAC
-
O sucesso do conceito adotado na “Lighthouse Factory” levou a GAC a reproduzir esse modelo em sua nova unidade na Tailândia, aberta há cerca de um ano.Foto: Reprodução
-
-
Já existe a intenção de expandir esse padrão para outras localidades, inclusive o Brasil.Foto: Divulgac?a?o/GAC