Fábrica chinesa produz um carro a cada 53 segundos usando I.A.

    Trata-se da fábrica da GAC, que fica em Guangzhou, no sul do país.

    Foto: Divulgac?a?o
    O selo é dado para unidades que adotam práticas modernas, sustentáveis e os conceitos da chamada “Indústria 4.0”.

    Foto: Reprodução
    Fazem parte desse grupo fábricas que são modelos para outras unidades.

     Foto: Reprodução
    A GAC produz os carros elétricos das submarcas Aion e Hyptec e faz um amplo uso de automação e inteligência artificial em suas linhas de montagem.

     Foto: Divulgac?a?o
    A IA controla o abastecimento autônomo das estações de trabalho, por exemplo, o que resultou em um aumento de 67% no aproveitamento de distribuição de materiais.

    Foto: Divulgac?a?o
    A IA também ajuda na redução do tempo de preparação para a produção de diferentes modelos, permitindo mais de 100 mil combinações de personalização.

     Foto: Divulgac?a?o
    O ritmo de produção é extremamente eficiente, tendo sido reduzido de um carro por minuto para um carro a cada 53 segundos.

     Foto: Divulgac?a?o
    Além disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissões de carbono em 2023, sendo a primeira do país a conseguir tal feito.

    Foto: Reprodução
    Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2.

     Foto: Reprodução
    A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil carros por ano, operando com 2 mil trabalhadores e cerca de 300 robôs.

    Foto: Reprodução
    A unidade é conhecida por ser compacta (são cerca de 80 mil metros quadrados de área total).

    Foto: kp yamu Jayanath/Pixabay
    Além disso, a fábrica possui um sistema de monitoramento em tempo real de seus veículos conectados para detectar anomalias nas baterias.

     Foto: Simon Kadula/Unsplash
    Inaugurada em 2018, a Lighthouse Factory é a planta mais recente e tecnológica da GAC em Guangzhou, embora a empresa possua outras unidades na região.

     Foto: Freepik/usertrmk
    A GAC está entre os maiores grupos automotivos da China e se destaca por ser a única fabricante no mundo que produz veículos para Honda e Toyota ao mesmo tempo.

    Foto: Divulgação/GAC
    Contudo, a produção dessas marcas japonesas ocorre em outras instalações da GAC distribuídas pelo território chinês.

     Foto: Divulgac?a?o/GAC
    O sucesso do conceito adotado na “Lighthouse Factory” levou a GAC a reproduzir esse modelo em sua nova unidade na Tailândia, aberta há cerca de um ano.

    Foto: Reprodução
    Já existe a intenção de expandir esse padrão para outras localidades, inclusive o Brasil.

    Foto: Divulgac?a?o/GAC
