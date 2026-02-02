Assine
Mulher que morou em abrigo para população de rua virou cientista prestigiada

Redação Flipar
  • <p>Ijeoma Uchegbu nasceu em Londres, filha de estudantes nigerianos que se mudaram para o Reino Unido nos anos 1960 em busca de estudo. </p>

    Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Ainda bebê, foi deixada temporariamente com uma família inglesa enquanto os pais estudavam — algo comum entre estudantes africanos na época.</p>

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Viveu com essa família até os quatro anos, acreditando que aquela era sua mãe de fato, até ser levada de volta pelo pai.</p>

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Sua infância foi marcada por momentos difíceis: só descobriu que a mulher com quem morava era sua madrasta aos 10 anos, e conheceu a mãe biológica apenas aos 13. </p>

    Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Um ano depois, sua mãe biológica morreu. Logo em seguida, ela também perdeu a mãe adotiva, tendo apenas o pai como sua principal referência.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Durante os anos 1960 e 1970, Ijeoma cresceu no Reino Unido em um contexto de racismo e de falta de representatividade. </p>

    Foto: Flickr - Victor Grigas
  • <p>Tudo mudou quando a família voltou para a Nigéria em 1990, desejo antigo do pai.</p>

     Foto: David Rotimi/Unsplash
  • <p>A adaptação foi difícil: ela sofreu alergia ao sol intenso, teve dificuldade para fazer amigos e enfrentou choque cultural e desigualdade de infraestrutura. </p>

    Foto: Namnso Ukpanah/Unsplash
  • <p>“Queria ser cientista, e com a infraestrutura da Nigéria isso era difícil”, contou ela.</p>

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Na Nigéria, sentiu a necessidade de se concentrar em ciências e matemática, as únicas matérias inalteradas em relação ao currículo britânico. </p>

    Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • <p>Aos 16 anos, ingressou na universidade para estudar Farmácia na Universidade de Benin. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Offi gems
  • <p>Mais tarde, casou-se, teve três filhas e completou um mestrado. Porém, enfrentou um casamento infeliz e viu suas possibilidades profissionais limitadas pelas condições locais.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Movida pelo desejo de ser cientista, decidiu retornar ao Reino Unido com poucas posses e as três crianças pequenas.</p>

     Foto: Alice/Pixabay
  • <p>Sem dinheiro e sem rede de apoio, passou meses com as filhas em um abrigo para pessoas em situação de rua em Londres.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Bottom of Tulse Hill, Tulse Hill by Richard Vince
  • <p>No abrigo, Ijeoma viveu em condições precárias e enfrentou maus tratos: “Quem administrava o lugar nos tratava com total desprezo. Fiquei lá por sete meses e, quando saí, foi como sair da prisão”, relatou.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Ainda assim, continuou tentando ingressar em um doutorado. Acabou escolhendo um projeto que pesquisava partículas minúsculas — antes mesmo de o termo “nanotecnologia” existir.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>No doutorado, estudou nanopartículas capazes de transportar medicamentos de forma mais eficiente.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ijeoma Uchegbu
  • <p>Durante as pesquisas, conheceu o cientista alemão Andreas Schätzlein, com quem desenvolveu uma forte conexão pessoal e profissional.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/University of Cambridge
  • <p>Ele se mudou para o Reino Unido, tornou-se parceiro de pesquisa e marido de Ijeoma.</p>

     Foto: Divulgação/University College London
  • <p>Juntos, eles desenvolveram nanopartículas que levam medicamentos diretamente ao local afetado no organismo, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia. </p>

    Foto: Wikimedia Commons/Ijeoma F Uchegbu
  • <p>O estudo se mostrou promissor para tratamentos de dor intensa, quimioterapia e até aplicação de medicamentos em partes de difícil acesso, como o cérebro ou a parte posterior dos olhos.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Hoje, além da carreira científica, Ijeoma dedica-se à divulgação da ciência e ao combate à desigualdade racial no meio acadêmico.</p>

     Foto: Arquivo Pessoal
  • <p>Ela se tornou professora de Nanociência Farmacêutica no University College London (UCL) e presidente do Wolfson College, da Universidade de Cambridge.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Wolfson College
  • <p>Ela também atua em iniciativas para ampliar a representatividade de minorias na ciência, influenciando mudanças institucionais. </p>

    Foto: Divulgac?a?o/Wolfson College
  • <p>Em 2025, ela recebeu das mãos do rei Charles III o título de Dama Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico por promover a ciência, a inclusão e a diversidade. </p>

    Foto: Divulgac?a?o/Palace Photos
