Romulo Estrela revela vida em mansão de luxo e com sustentabilidade

  • <p>Em entrevista à revista Caras, Romulo contou que a ideia de reformar a residência surgiu durante o período da pandemia, quando ele e a esposa, Nilma Quariguasi, sentiram a necessidade de viver em um ambiente mais integrado à natureza. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>O imóvel ganhou um sistema completo de energia solar, que abastece toda a casa, além de painéis específicos para o aquecimento da água. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>A preocupação com o reaproveitamento de materiais também guiou o projeto: madeira, pisos e estruturas metálicas foram restaurados e reutilizados nos novos ambientes, unindo estilo e consciência ecológica.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Os espaços externos se tornaram protagonistas. Grandes portas de vidro permitem a entrada abundante de luz natural e conectam sala, cozinha e área de lazer ao jardim que cerca a propriedade. A piscina com deque de madeira é um dos locais preferidos da família, ideal para relaxar e aproveitar os dias ensolarados.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>“O mais importante é viver bem, com leveza e respeito ao planeta”, resumiu o artista na entrevista.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Nascido em São Luís, capital do Maranhão, em 5 de março de 1984, Romulo Aranha já tem uma carreira sólida na televisão brasileira. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Sua estreia na TV aconteceu em 2004, com uma breve aparição na novela “Da Cor do Pecado”, da Rede Globo. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>No ano seguinte, ele conquistou seu primeiro papel fixo em “Essas Mulheres”, da RecordTV, interpretando o jornalista Romualdo, personagem engajado na defesa de ideais de justiça e igualdade em pleno período imperial. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Nos anos seguintes, Romulo participou de produções como “Cobras e Lagartos”, “Duas Caras”, “Malhação” e “Por Toda Minha Vida”. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Em 2008, firmou contrato com a RecordTV e viveu o mutante Draco em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes”, ganhando destaque como um dos antagonistas mais marcantes da trama. Na última parte da trilogia, “Promessas de Amor”, de 2009, seu personagem passou por uma transformação que o tornou co-protagonista da história.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>A partir de 2012, Romulo mergulhou em novos desafios. Interpretou Adriel na minissérie “Rei Davi” e, em seguida, o fotógrafo André em “Balacobaco”. No ano seguinte, migrou novamente para a Globo, onde atuou em “Além do Horizonte”, no papel do advogado Álvaro. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>O reconhecimento de público e crítica viria com “Além do Tempo”, de 2015, em que interpretou o médico Roberto. O sucesso consolidou seu nome e lhe garantiu um contrato fixo com a emissora.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Desde então, Romulo passou a figurar em produções de grande destaque. Viveu o vilão Gaspar em “Liberdade, Liberdade” (2016) e o divertido Chalaça, melhor amigo de Dom Pedro, em “Novo Mundo” (2017). </p>

    Foto: Instagram
  • <p>Em 2018, assumiu o protagonismo de “Deus Salve o Rei”, inicialmente escalado para outro papel, mas promovido ao centro da trama após a saída de Renato Góes. A atuação como o príncipe Afonso marcou sua consagração como galã e protagonista.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O sucesso se repetiu em “Bom Sucesso” (2019), trama em que deu vida a Marcos, par romântico da personagem de Grazi Massafera. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Depois, viveu o investigador Cristiano em “Verdades Secretas II” (2021), personagem envolvido em tramas de mistério e desejo, e foi aos palcos com o espetáculo “O Alienista”, interpretando o icônico Simão Bacamarte da obra literária de Machado de Assis</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2022, Romulo foi escalado para o papel de Oto, um dos protagonistas de “Travessia”, novela de Glória Perez. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>O ator também tem ampliado sua presença no cinema. Em 2023, participou das filmagens de “Uma Aventura Perfekta”, spin-off da série “Escola de Gênios”, e atuou em “Maldito Benefício”, ao lado de Antônio Fagundes. Um ano antes, ele trabalho como dublador na aminação “Os Caras Malvados”. </p>

    Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>No mesmo período, foi anunciado como protagonista do longa “Por um Fio”, adaptação do livro de Drauzio Varella, na qual interpreta o próprio médico e escritor, em um papel que exigiu intensa preparação e caracterização.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
  • <p>Em 2025, Romulo assumiu o papel principal da novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, no horário nobre da Globo. Ele interpreta Paulinho Reiz, um policial honesto que se envolve com a mulher por trás do crime que investiga, personagem de Sophie Charlotte. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Na vida pessoal, Romulo mantém um relacionamento de longa data com a empresária Nilma Quariguasi, com quem começou a namorar em 2008. O casal oficializou a união em 2017 e tem um filho, Theo, nascido em maio de 2016.</p>

     Foto: Reprodução do Instagram @romuloestrela
