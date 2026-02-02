Assine
Idosa viveu 70 anos sem documento e só descobriu idade por exame da arcada dentária

RF
Redação Flipar
    Ela é moradora de Caucaia, município de cerca de 375 mil habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza.

    Foto: Reprodução/YouTube
    Sem sobrenome, origem ou data de nascimento conhecidos, ela teve sua história reconstruída por meio de entrevistas e buscas em cartórios.

    Foto: Arquivo/Agência Brasil
    Ela nunca estudou, não foi vacinada e viveu à margem de qualquer política pública.

     Foto: Freepik
    “Essa pessoa foi sendo criada trabalhando e criando os filhos dessa família […] E ela envelheceu, as pessoas deixaram ela meio que de lado”, contou o defensor público.

    Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
    “A dona Conceição é uma vitoriosa, é uma guerreira. Ela sobreviveu a uma pandemia sem acesso a uma vacina, sem acesso a um benefício, um programa de governo”, ressaltou Fernando Régis.

    Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
    A decisão judicial, emitida pela 1ª Vara Cível de Caucaia, reconheceu oficialmente sua identidade e permitiu que ela escolhesse seu nome completo.

    Foto: Reprodução
    A idosa escolheu o nome Maria da Imaculada Conceição e o dia 8 de dezembro como data de seu aniversário.

     Foto: tigerlily713/Pixabay
    Nesse dia, a comunidade católica comemora o Dia da Imaculada Conceição, santa da qual ela é devota.

    Foto: Reprodução/TV Globo
    A data escolhida por Conceição também é o Dia da Justiça. “Foi uma coincidência muito feliz”, afirmou o defensor público.

    Foto: Sang Hyun Cho/Pixabay
    Com os novos documentos em mãos, Conceição agora busca ser incluída no Cadastro Único (CadÚnico) para acessar benefícios sociais.

     Foto: Divulgação/Dataprev
