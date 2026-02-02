Arqueólogos encontram necrópole com antigas “Tábuas da Maldição” usadas em rituais

Assine
    O cemitério, localizado abaixo de um hospital do século 18, chama a atenção por características atípicas, como a posição dos túmulos, a presença de tinta nos caixões de madeira e a ausência de vestígios de cremação.

     Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Além disso, apenas homens foram enterrados no local, levando à hipótese de que pertenciam a um grupo específico, como profissionais de uma mesma profissão.

     Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Outro achado intrigante foram diversas tábuas de maldição, comuns em rituais da época, enterradas nos túmulos.

    Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Usadas para orações e pedidos aos deuses, essas placas eram fixadas em túmulos ou poços.

    Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Uma das tábuas, escrita em gaulês — uma língua celta extinta —, foi achada perto das pernas de um homem enterrado junto com moedas e um vaso quebrado.

     Foto: Reprodução do X @Lucius_Gellius
    Após a descoberta, a tábua passou por um tratamento químico para evitar corrosão.

     Foto: Reprodução do X @F_Desouche
    Usando a técnica RTI (Reflectance Transformation Imaging), que amplia a visualização de superfícies, os especialistas conseguiram revelar as inscrições em letra cursiva, fornecendo detalhes sobre práticas religiosas e culturais da época.

     Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Segundo Pierre-Yves Lambert, especialista em linguística celta, a tábua do túmulo F2199 é dedicada ao deus Marte e traz nomes de pessoas amaldiçoadas por ações consideradas injustas.

     Foto: Serviço Arqueológico de Orléans
    Outra tábua foi submetida à tomografia de raio-X, mas ainda não foi desenrolada virtualmente. As escavações terminam em janeiro, mas as análises seguirão nos laboratórios.

     Foto: Reprodução do X @Lucius_Gellius
    Orléans, onde as tábuas foram encontradas, é uma cidade histórica localizada no centro-norte da França, às margens do rio Loire, na região do Centro-Vale do Loire.

     Foto: Nono vlf /wikimédia Commons
    Com uma população de aproximadamente 117.000 habitantes (dados de 2022), a cidade é conhecida pela sua arquitetura impressionante e papel significativo na cultura e na política francesa.

     Foto: Sfetcutamina29 /wikimédia Commons
    Fundada na antiguidade, Orléans foi originalmente um importante assentamento gaulês chamado Cenabum, antes de se tornar uma cidade romana chamada Aurelianum, em homenagem ao imperador romano Aureliano.

     Foto: wikimedia commons/Giovanni Dall'Orto
    Um dos eventos mais marcantes da história de Orléans está ligado à Guerra dos Cem Anos (1337-1453). A cidade ficou famosa por seu cerco em 1429, quando Joana d’Arc liderou as tropas para libertar a cidade do domínio inglês.

    Foto: wikimedia commons/domínio público
    Orléans é também um importante centro cultural e educacional. A Universidade de Orléans, fundada em 1306, é uma das mais antigas da França.

     Foto: Croquant/wikimédia Commons
    A cidade possui um centro histórico encantador, com ruas estreitas e edifícios medievais bem preservados.

     Foto: FFuse /wikimédia Commons
    Entre suas atrações mais conhecidas está a imponente Catedral de Sainte-Croix, com uma arquitetura gótica magnífica.

     Foto: GIRAUD Patrick/wikimédia Commons
    OrlÃ©ans tambÃ©m Ã© conhecida por suas belas praÃ§as, como a Place du Martroi, que abriga uma estÃ¡tua imponente de Joana d’Arc montada a cavalo.

    Foto: Pier B. /wikimÃ©dia Commons
    Os visitantes podem passear ao longo das margens do Loire, um rio classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO devido à sua importância histórica e paisagística.

     Foto: - Flickr Laurent Hochart
    Outros pontos de interesse incluem a Casa de Joana d’Arc, um museu dedicado à heroína, e o Hôtel Groslot (foto), um edifício renascentista que serviu como prefeitura e hoje é usado para eventos culturais.

     Foto: - wikimedia commons/ Fab5669t
    Orléans também ostenta uma excelente infraestrutura de transporte, bem conectada a Paris, que está situada a cerca de 120 km de distância.

     Foto: Bmazerolles /wikimédia Commons
