Lei para pedestres na Eslováquia vira piada nas redes

Redação Flipar
    A partir de janeiro de 2026, haverá um limite de velocidade de 6 quilômetros por hora nas calçadas de áreas urbanas.

     Foto: Reprodução do Flickr Florentino Fondevila Martinez
    O curioso é que a limitação se estenderá a patinetes elétricas, ciclistas e… pedestres.

    Foto: Jozef Kotuli?/ Wikimédia Commons
    A medida, proposta pelo deputado ?ubomÃ­r VÃ¡ÅŸny, busca reduzir acidentes em vias compartilhadas, mas virou alvo de crÃ­ticas e piadas nas redes sociais.

     Foto: Imagem de goosyphoto por Pixabay
    A nova regra chegou a ser chamada de “absurda” pela oposição, especialmente devido à ausência de clareza sobre como o limite seria fiscalizado.

     Foto: Reprodução do Flickr Fabrício Azevedo
    O próprio Ministério do Interior sugeriu que seria mais sensato proibir os patinetes nas calçadas.

     Foto: Let's Kick/Unsplash
    Nas redes, internautas ironizaram que até dar aquela famosa “corridinha” para pegar o ônibus poderia gerar uma multa.

    Foto: Imagem de jandzur por Pixabay
    A Eslováquia, cujo nome oficial é República Eslovaca, é um país da Europa Central com cerca de 5,7 milhões de habitantes.

    Foto: Imagem de myshoun por Pixabay
    O país não tem saída para o mar e faz fronteira com a República Tcheca e Áustria a oeste, Polônia a norte, Ucrânia a leste e Hungria a sul.

     Foto: Marcin Szala/Wikimédia Commons
    Sua capital é Bratislava, que é conhecida por ser a única capital do mundo a fazer fronteira com dois países: Áustria e Hungria.

    Foto: Imagem de Andrea por Pixabay
    Uma atração curiosa da cidade é a famosa estátua de um operário saindo de um bueiro, conhecida como ?umil.

     Foto: Reprodução do Flickr Silver Chew
    O território eslovaco é predominantemente montanhoso, marcado pela presença da cordilheira dos Cárpatos, onde se encontram os picos elevados das montanhas Tatra.

     Foto: Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro
    Essa região dos Tatras é popular por suas trilhas, estações de esqui e lagos glaciais, sendo um destino popular para turismo de natureza.

     Foto: Indrik myneur/Wikimédia Commons
    A Eslováquia também abriga inúmeras cavernas, algumas reconhecidas como Patrimônio Mundial, como Dobsinská Ice Cave, conhecida por suas formações de gelo.

     Foto: Wikimedia Commons/dariusz wo?niak
    O país é conhecido pela alta escolarização de sua população e desfruta de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado.

     Foto: Reprodução do Flickr Werner Funk
    Outro sÃ­mbolo do paÃ­s sÃ£o as centenas de castelos, incluindo o Castelo de Bratislava e o Castelo de SpiÅ¡, um dos maiores da Europa.

     Foto: Civertan/WikimÃ©dia Commons
    A cultura eslovaca é fortemente influenciada por tradições folclóricas, música típica com instrumentos como a fujara (um tipo de flauta de madeira considerada patrimônio cultural pela UNESCO).

    Foto: Reprodução do Flickr Manuel Ribeiro
    A independência da Eslováquia como Estado soberano ocorreu pacificamente em 1º de janeiro de 1993, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca.

     Foto: Jan/Unsplash
    A economia eslovaca Ã© considerada uma das mais industrializadas da Europa Central. O paÃ­s Ã© membro da UniÃ£o Europeia desde 2004 e tem o euro como moeda oficial.

    Foto: Imagem de Michaela Wachter por Pixabay
    O país também é conhecido pela boa qualidade dos seus vinhos e cervejas locais, com destaque para a região vinícola de Tokaj.

     Foto: Marcin Szala/Wikimédia Commons
