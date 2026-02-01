Entre passado e presente, museus brasileiros são espaços de cultura e entretenimento

Museu do Ipiranga (São Paulo) – Inaugurado em 7/9/1895, fica no Parque da Independência e faz parte da Universidade de São Paulo. Tem 450 mil obras. Em abril de 2024, atingiu a marca de 1 milhão de visitantes desde a reinauguração, em 7/9/2022. O espaço ficou em reforma por 9 anos e reabriu na celebração dos 200 anos da Independência do Brasil.