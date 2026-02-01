Saga de dinossauros: Atores de ‘Jurassic Park’ que já morreram
A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: Domínio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: “A ecologia do planeta se mostrou um lugar inóspito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez”.Foto: Divulgação
Com roteiro, portanto, de David Koepp, o filme tem direção de Gareth Edwards. No elenco, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, entre outros.Foto: Divulgação
Jurassic Park e Jurassic World encantam milhões de pessoas em todo o mundo. E com o primeiro filme lançado há 31 anos, muitos atores que caíram nas graças do público já morreram.Foto: Reprodução/Jurassic World
Intérprete do Dr. John Hammond, o rico criador do parque e fundador da empresa InGen, em Jurassic Park, o ator britânico Richard Attenborough faleceu em 2014, aos 90 anos.Foto: Divulgação
Considerado uma verdadeira lenda do cinema, teatro e TV, Richard Attenborough ganhou o Oscar de “Melhor Filme” pelo drama biográfico “Gandhi”, lançado em 1982.Foto: Reprodução/Youtube Canal Rotten Tomatoes Classic Trailers
Já em Jurassic World, o consagrado ator indiano Irrfan Khan interpretou Simon Masrani e morreu em 2020, aos 53 anos, após uma longa batalha contra um tumor neuroendócrino.Foto: Divulgação
Intérprete do icônico Robert Muldoon, em Jurassic Park, o ator britânico Bob Peck também faleceu em decorrência de um câncer, em 1999, aos 53 anos.Foto: Divulgação
Em janeiro de 2011, aos 64 anos, Pete Postlethwaite morreu de câncer pancreático. O ator interpretou Roland Tembo, em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”.Foto: Divulgação
Richard Kiley, dublador do “guia virtual” instalado nos veículos do parque em Jurassic Park, faleceu em 1999, aos 77 anos. O ator ficou conhecido por “emprestar sua voz” para documentários sobre natureza e projetos científicos.Foto: Divulgação
Em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”, Geno Silva interpretou o capitão da balsa que transportou os personagens do longa por terrenos perigosos. O ator morreu em 2020, aos 72 anos, após complicações da demência frontotemporal.Foto: Reprodução/Canal YouTube Filmes
Intérprete da jovem Cheryl, em “Jurassic Park 3”, Sarah Danielle Madison morreu dormindo, em 27 de setembro de 2014, 21 dias após completar 40 anos.Foto: Reprodução/Redes Sociais
O dublê Tony McFarr, que assumiu o lugar do ator Chris Pratt em cenas de ação filmes da franquia “Jurassic Park”, também já morreu. Ele façeceu em casa, aos 47 anos, no dia 13/5/2024. Ele também substituiu Pratt em gravações de “Guardiões da Galáxia”. A mãe do dublê não informou a causa da morte.Foto: Reprodução Instagram
Tony McFarr começou a carreira em 2011 na série “Bones”. Ele trabalhou em diversos longas, além das franquias Jurassic Park e Guardiões da Galáxia. Entre eles, “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1”, “Velozes & Furiosos 7”, “Capitão América: Guerra Civil” e muitos outros.Foto: Reprodução Instagram
O primeiro filme da franquia foi “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, lançado em 1993, dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro homônimo escrito por Michael Crichton.Foto: Divulgação
No filme, os paleontólogos Alan Grant e Ellie Sattler, vividos pelos atores Sam Neill e Laura Dern, e o matemático Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, fazem parte do seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. Porém, os animais estão soltos e à caça.Foto: Divulgação
Com o grande sucesso do primeiro filme, a sequência foi lançada em 1997, com a produção chamada “Jurassic Park – O Mundo Perdido”, ainda com Spielberg na direção.Foto: Divulgação
Neste filme, enquanto quase tudo em Jurassic Park foi destruído, seus engenheiros parecem ter um segundo local, onde outros dinossauros estão escondidos.Foto: Divulgação
A primeira trilogia é encerrada em 2001, com o lançamento do filme “Jurassic Park 3”, dirigido por Joe Johnston.Foto: Divulgação
Agora famoso, o paleontólogo Alan Grant é convencido a realizar uma excursão aérea pela Ilha Sorna, onde dinossauros clonados vivem em liberdade e são estudados no ambiente natural. Porém, o avião sofre um acidente, e as 7 pessoas ficam cercadas pelos carnívoros na ilha.Foto: Divulgação
14 anos depois, sob direção de Colin Trevorrow, foi lançado “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros”, em 2015. O ator Chris Pratt, na pele de Owen Grady, torna-se uma espécie de herói.Foto: Divulgação
No filme, o Parque dos Dinossauros estÃ¡ aberto para visitaÃ§Ã£o, aparentemente sob controle. No entanto, um dos animais, resultado de experiÃªncia genÃ©tica, desenvolve alta inteligÃªncia e se torna uma ameaÃ§a para todos.Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 2018, é lançado o filme “Jurassic World – Reino Ameaçado”, agora sob direção de J. A. Bayona.Foto: Divulgação
Um vulcão prestes a entrar em erupção ameaça o Jurassic World, que está fechado. Claire e Owen decidem resgatar os dinossauros que lá vivem livremente, sem a presença humana, mas descobrem novas e aterrorizantes raças dos animais que ameaçam o planeta.Foto: Divulgação
No ano seguinte, em 2019, é lançado um curta-metragem chamado “Jurassic World – A Batalha de Big Rock”, com Colin Trevorrow voltando a assumir a direção.Foto: Divulgação
Neste curta, uma família em um acampamento no Parque Nacional Big Rock participa de um grande confronto entre dinossauros e humanos.Foto: Reprodução/Youtube Deslegendário
Por fim, em 2022, é lançado o último filme da série, chamado “Jurassic World – Domínio”, novamente dirigido por Colin Trevorrow.Foto: Divulgação
O filme se passa quatro anos após a destruição da Ilha Nublar e com os dinossauros vivendo e caçando ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio é o grande ponto-chave da produção.Foto: Divulgação