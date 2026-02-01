Assine
Único animal declarado extinto duas vezes virou símbolo da ciência

Redação Flipar
    Declarado extinto em 2000, o bucardo tornou-se o primeiro animal oficialmente extinto a ser clonado com sucesso.

    Foto: Wikimedia Commons/J. Ligero Loarte
    A morte do último indivíduo marcou oficialmente sua extinção no início do século 21.

     Foto: Wikimedia Commons/Thomas Holbach
    Preocupados com a iminente perda, cientistas agiram rapidamente para coletar e preservar amostras da pele do animal em nitrogênio líquido.

     Foto: Wikimedia Commons/ Benjamín Núñez González
    O objetivo era ousado: reviver uma espécie desaparecida utilizando técnicas avançadas de clonagem.

    Foto: Wikimedia Commons/Amadalvarez
    A pesquisa foi conduzida por equipes da Espanha e da França, que empregaram a transferência nuclear de células somáticas (TNCS) — a mesma técnica utilizada no caso da ovelha Dolly.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Centenas de embriões clonados foram produzidos durante o experimento, mas apenas um conseguiu chegar ao fim da gestação.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Em julho de 2003, uma cabra doméstica serviu como mãe de aluguel e deu à luz o filhote clonado por meio de uma cesariana.

     Foto: Nandhu Kumar/Unsplash
    Apesar de ter vindo ao mundo com vida, o animal apresentava dificuldades respiratórias e faleceu poucos minutos após o nascimento.

     Foto: Divulgação/Governo de Aragon
    A necropsia indicou que a causa da morte foi uma deformidade nos pulmões, o que comprometeu a oxigenação.

     Foto: Wikimedia Commons/JM Ligero Loarte
    “O DNA nuclear confirmou que o clone era geneticamente idêntico às células doadoras do bucardo”, relatou um estudo publicado no ScienceDirect.

     Foto: Wikimedia Commons/Jl FilpoC
    “Todos os órgãos pareciam normais, exceto os pulmões”, destacou outro trecho da publicação.

     Foto: Wikimedia Commons/Jose Miguel Pintor Ortego
    Mesmo com o insucesso, o experimento marcou a primeira clonagem de uma espécie extinta, abrindo caminho para pesquisas em conservação genética, como projetos recentes com o lobo terrível.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    O bucardo, porém, entrou para a história como o único animal “extinto duas vezes”: pela ação humana e, depois, pela ciência.

     Foto: Flickr - rjime31
    O bucardo foi uma subespécie de cabra-selvagem que habitava as montanhas dos Pireneus, entre a França e a Espanha.

     Foto: Wikimedia Commons/iNaturalist
    Era um animal robusto, adaptado ao clima montanhoso, com chifres grandes e curvados, especialmente nos machos, que podiam atingir até um metro de comprimento.

    Foto: Wikimedia Commons/ CARLOS TEIXIDOR CADENAS
    O bucardo era uma das quatro subespécies de íbex ibérico, mas tornou-se extremamente raro ao longo do século 20, principalmente devido à caça excessiva e à perda de habitat.

     Foto: Wikimedia Commons/ EnRutx
    O último bucardo conhecido, uma fêmea chamada Celia, morreu em 6 de janeiro de 2000, quando uma árvore caiu sobre ela no Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, na Espanha.

     Foto: iNaturalist/Thor-Rune Hansen
