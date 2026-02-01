Assine
Símbolo de prosperidade, figo é um pseudofruto; saiba o que é isso

Redação Flipar
    Coadjuvante ao longo do ano, o figo costuma se tornar um dos protagonistas nas mesas das festas de fim de ano. Ele tem um significado especial e representa, na Bíblia, prosperidade e segurança.

    Foto: Imagem gerada por i.a
    A figueira é mais semelhante a um arbusto do que a uma árvore concreta, podendo medir entre 3 m e 10 m de altura.

     Foto: Germano Roberto Schüür wikimedia commons
    Este pseudofruto, inclusive, possui formato semelhante ao de uma pera, porém um pouco menor, medindo de 3 cm a 7 cm.

     Foto: Pixabay
    A história do figo (pseudofruto) remonta à Antiguidade, sendo consumido por povos egípcios, judeus, gregos e romanos.

    Foto: Pixabay
    Segundo a Bíblia, folhas de figueira foram utilizadas por Adão e Eva para esconder seus corpos.

     Foto: Pixabay
    O figo é uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, tanto que há desenhos rupestres em cavernas que retratam figueiras.

    Foto: Pixabay
    Os maiores produtores mundiais de figo são os países da Bacia Arábica do Mediterrâneo e os Estados Unidos. Entre as nações que se destacam na produção deste pseudofruto, estão Turquia, Egito, Grécia, Irã, Marrocos, Espanha, Itália e Portugal.

     Foto: Pixabay
    No Brasil, o figo chegou por meio dos portugueses, no século XVI, tendo destaque no cultivo na região de Valinhos, no interior de São Paulo e em Minas Gerais.

     Foto:
    Além disso, a região Sul do Brasil também cultiva bastante o figo verde, destinado à indústria, na fabricação de compotas e geleias

     Foto:
    A safra gaúcha ocorre entre fevereiro e março, enquanto São Paulo e Minas Gerais colhem de novembro a abril.

     Foto: Pixabay
    Alguns botânicos, porém, destacam que o figo, assim como morango, caju, maçã e abacaxi, não é fruta, mas sim uma ‘flor invertida’, (pseudofruto), com estruturas florais internas.

     Foto: Pixabay
    Ele é uma infrutescência, sendo um pseudofruto múltiplo, que se forma a partir da fusão de vários ovários de flores (sicônio). Cada flor contribui para a formação da estrutura final, assim como as da amendoeira ou da cerejeira.

     Foto: Pixabay
    A figueira possui grande capacidade de adaptação aos mais variados tipos, com restrições aos solos encharcados. Solos profundos, bem drenados e com boa capacidade de retenção de água são ideais para o cultivo do figo.

     Foto: Pixabay
    O figo possui uma quantidade significativa de sais minerais, com destaque para potássio, cálcio e ferro, que são muito importantes para a formação óssea e boa regulação do organismo humano.

    Foto: Site Pandanacozinha.com.br
    Possui alto poder antioxidante e vitaminas A, B1, B2, C, K e E em sua composição. Inclusive na versão seca. Ele tem ação laxativa suave e auxilia no combate a inflamações do sistema respiratório.

     Foto: Pixabay
    O figo auxilia a reduzir o risco de câncer, ajuda na constipação intestinal e preserva a saúde óssea. Além de prevenir e controlar a diabetes e a pressão arterial.

     Foto: Feen wikimedia commons
    A polpa do figo é a parte comestível, sendo suculenta e rica em açúcar, com alto teor energético. No Brasil, o consumo se dá mais pelo pseudofruto industrializado, seco e desidratado.

     Foto: Pixabay
    Existem mais de 750 tipos de figos, que podem ser encontrados em vÃ¡rios tamanhos, formas e cores. Os mais comuns sÃ£o os figos pretos, vermelhos, roxos, verdes e amarelos. No Brasil, os figos verde e roxo sÃ£o os mais consumidos.

     Foto: Pixabay
    O figo turco é um dos mais famosos pseudofrutos secos e é muito apreciado na época natalina, enquanto no Budismo a figueira é uma árvore sagrada.

     Foto: Imagem de Hans por Pixabay
    O figo é um ingrediente que pode ser utilizado para fazer geleias e compotas. Assim, a primeira pode ser uma ótima combinação com queijos de mofo branco, massa dura ou mofo azul

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Já a segunda pode ser consumida pura, ou acompanhada com creme de leite ou com queijo Minas, por exemplo.

     Foto: Pixabay
    O figo combina bem com chocolate e por isso é usado tambem na produção de trufas e bombons.

    Foto: Divulgação
    O figo também pode compor saladas ou outros pratos dando um toque adocicado e contrastando com ingredientes salgados.

    Foto: Pixabay
