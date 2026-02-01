Capelas ao redor do mundo: pequenos espaços de fé e contemplação
Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.Foto: Divulgação
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e paláciosFoto: Bocachete/Wikimédia Common
Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa.Foto: Flickr Sergei Gussev
Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 – Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.Foto: Flickr Luciano Guelf
Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 – Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.Foto: Flickr Ricky Coronel
Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 – Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.Foto: - Flickr Zygmunt Boro
Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI – Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.Foto: - Flickr CCDRC
Capela das Pedras (EUA) – 1956 – Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.Foto: Beyond My Ken /Wikimédia Commons
Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 – Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.Foto: - Flickr Zygmunt Boro e Reprodução do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
Capela de Thorncrown (EUA) – 1980 – No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna.Foto: Reprodução do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 – No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.Foto: Jack Pease?wikimédia Commons
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 – Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.Foto: - Flickr Richard Jack