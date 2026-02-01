Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Gestos brasileiros que podem ser mal interpretados por estrangeiros

RF
Redação Flipar
  • <p>Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países. </p>

    Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países.

    Foto: pch vector por freepik
  • <p>Joinha – Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo.</p>

    Joinha – Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo.

     Foto: kues1 por freepik
  • <p>Mas…No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil </p>

    Mas…No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil

    Foto: Anuraj RV por Pixabay
  • <p>Paz e Amor – O sinal com os dois dedos (indicador e mÃ©dio) representa que vocÃª deseja tudo de bom para a pessoa. E tambÃ©m significa o V da vitÃ³ria </p>

    Paz e Amor – O sinal com os dois dedos (indicador e mÃ©dio) representa que vocÃª deseja tudo de bom para a pessoa. E tambÃ©m significa o V da vitÃ³ria

    Foto: stockking por freepik
  • <p>Mas…Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga.</p>

    Mas…Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga.

     Foto: brgfx por freepik
  • <p>Dedo mindinho para o alto – É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta.</p>

    Dedo mindinho para o alto – É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta.

     Foto: divulgação society6.com venda de arte
  • <p>Mas…em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade.</p>

    Mas…em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade.

     Foto: divulgação Mônica Sá
  • <p>Sinal de OK – Quando a pessoa junta o polegar e o indicador, deixando os outros dedos para cima. Significa que está combinado, que está aprovado. </p>

    Sinal de OK – Quando a pessoa junta o polegar e o indicador, deixando os outros dedos para cima. Significa que está combinado, que está aprovado.

    Foto: Gino Crescoli por Pixabay
  • <p>Mas…nos EUA, este gesto está associado ao “poder branco” de líderes supremacistas e racistas no país porque os 3 dedos foram uma espécie de W de White (branco) e a forma dos dedos também indica um P de Power (poder). </p>

    Mas…nos EUA, este gesto está associado ao “poder branco” de líderes supremacistas e racistas no país porque os 3 dedos foram uma espécie de W de White (branco) e a forma dos dedos também indica um P de Power (poder).

    Foto: pixabay
  • <p>E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero. </p>

    E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero.

    Foto: jcomp por freepik
  • <p>Fazer figa – Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção.</p>

    Fazer figa – Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção.

     Foto: wayhomestudio por freepik
  • <p>Mas…na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno. </p>

    Mas…na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno.

    Foto: SpecialAdviser wikimdia commons
  • <p>E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria. </p>

    E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria.

    Foto: -Jeremykemp wikimedia commons
  • <p>Aperto de mãos – Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo.</p>

    Aperto de mãos – Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo.

     Foto: Gerd Altmann por Pixabay
  • <p>Mas… No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro. </p>

    Mas… No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro.

    Foto: Maya-Anais Yataghene wikimedia commons
  • <p>Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante. </p>

    Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante.

    Foto: jacqueline macou por Pixabay
  • <p>E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar. </p>

    E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar.

    Foto: Tumisu por Pixabay
  • <p>Cruzar os braços – Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares. </p>

    Cruzar os braços – Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares.

    Foto: Pexels por Pixabay
  • <p>Mas…Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar?</p>

    Mas…Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar?

     Foto: drobotdean por freepik
  • <p>Olhar o relógio – Significa simplesmente que você precisa saber da hora. </p>

    Olhar o relógio – Significa simplesmente que você precisa saber da hora.

    Foto: F. Muhammad por Pixabay
  • <p>Mas…no Oriente Médio isso é interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educação. </p>

    Mas…no Oriente Médio isso é interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educação.

    Foto: katemangostar por freepik
  • <p>E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até!</p>

    E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até!

     Foto: Robin Higgins por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay