O que você come pode inflamar seu corpo: entenda
O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença.Foto: Divulgação
Alimentos ultraprocessadosFoto: Mike Mozart wikimedia commons
Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas.
Açúcar refinado e doces industrializadosFoto: freepik
Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas.
FriturasFoto: reprodução tudogostoso.com.br
O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular.
Embutidos e carnes processadasFoto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade.
Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos.Foto: Youtube/ RANGO
Bebidas alcoólicasFoto: StockSnap por Pixabay
Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo.
Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um.Foto: Anastasia Gepp pixabay
Leite e derivadosFoto: Imagem de ha11ok por Pixabay
GlútenFoto: Imagem gerada por i.a
Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado.
OvosFoto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Podem provocar inflamação apenas em indivíduos alérgicos ou sensíveis, especialmente à clara, causando reações digestivas ou na pele.
SojaFoto: Divulgação/Clube Extra
Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos.
Alimentos fermentáveis, como cebola e feijãoFoto: Pixabay
Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população.
Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento.Foto: Imagem de HomeMaker por Pixabay
Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos.Foto: Feijão Rajado - Feijões - Divulgação/Camil