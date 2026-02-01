Assine
O que você come pode inflamar seu corpo: entenda

Redação Flipar
  • <p>O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença.</p>

  • <p>Alimentos ultraprocessados<br /> Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas.</p>

    Alimentos ultraprocessados
  • <p>Açúcar refinado e doces industrializados<br /> Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas.</p>

    Açúcar refinado e doces industrializados
  • <p>Frituras<br /> O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular.</p>

    Frituras
  • <p>Embutidos e carnes processadas<br /> Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade.</p>

    Embutidos e carnes processadas
  • <p>Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos.</p>

  • <p>Bebidas alcoólicas<br /> Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo.</p>

    Bebidas alcoólicas
  • <p>Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um.</p>

  Leite e derivados
Podem causar inflamação em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite. Nesses casos, provocam inchaço, desconforto intestinal e irritação.

    Leite e derivados
  • <p>Glúten<br /> Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado.</p>

    Glúten
  • <p>Ovos<br /> Podem provocar inflamação apenas em indivíduos alérgicos ou sensíveis, especialmente à clara, causando reações digestivas ou na pele.</p>

    Ovos
  • <p>Soja<br /> Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos.</p>

    Soja
  • <p>Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão<br /> Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população.</p>

    Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão
  • <p>Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento. </p>

  • <p>Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos.</p>

