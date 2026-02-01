Assine
Tecnologia revela o rosto de famoso serial killer

Redação Flipar
    As pessoas agora conseguem visualizar como seria o rosto do temido Jack, o Estripador.

     Foto: reprodução Jeff Leahy
    Esse trabalho foi realizado por Jeff Leahy, um cidadão britânico que sempre foi fascinado pelo caso do Estripador.

     Foto: domínio público
    Para chegar a essa representação facial, ele utilizou o software Midjourney, juntamente com informações e fotografias disponíveis dos parentes do principal suspeito, Aaron Kosminski.

     Foto: reprodução Jeff Leahy
    Em entrevista ao jornal NY Post, Jeff relatou o sentimento que teve ao revelar o rosto do assassino: “É surpreendente finalmente ter uma imagem dele. Fiquei surpreso com o quão impressionante a imagem é”.

     Foto: reprodução Jeff Leahy
    “É muito emocionante finalmente dar um rosto ao serial killer mais notório do mundo. Eu tinha duas fotos de sua irmã Matilda, uma de seu tio e outra de um parente próximo. Eu também tinha uma do cunhado dele, e as famílias eram intimamente relacionadas , com primos casados ??há gerações”, contou o britânico.

     Foto: lukasbieri pixabay
    “Jack, o Estripador” é o pseudônimo mais conhecido de um famoso assassino em série que aterrorizou a periferia de Whitechapel, em Londres, e arredores em 1888. Sua identidade nunca foi revelada, tornando-o um dos maiores mistérios da história criminal.

     Foto: Nanne Tiggelman por Pixabay
    Aaron Kosminski foi um barbeiro que trabalhava aos arredores de East End, área próxima do local onde aconteceram os assassinatos. Apesar de ter sido o principal suspeito, sua culpa jamais foi comprovada.

     Foto: domínio público
    Kosminski chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico no início da década de 1890, pouco tempo depois da ascensão do serial killer. Ele morreu em 1919, aos 53 anos.

     Foto: robinsonk26 por Pixabay
    “Nunca houve uma foto dele e esta é a melhor que conseguiremos”, afirmou o autor das imagens, que vive em Carmarthen, no País de Gales. Entre agosto e setembro de 1888, pelo menos cinco mulheres, todas prostitutas, foram brutalmente assassinadas.

     Foto: Robin Drayton wikimedia commons
    As vítimas foram identificadas como Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. A brutalidade dos crimes causou pânico na população local e gerou uma enorme cobertura da mídia na época.

     Foto: domínio público
    A polícia de Londres realizou uma investigação massiva, mas nunca conseguiu identificar o assassino. Mais de 100 suspeitos chegaram a ser interrogados, mas nenhum foi condenado.

     Foto: domínio público
    A investigação foi prejudicada pela falta de técnicas forenses modernas e pela rivalidade entre as diferentes agências policiais. Além de Aaron Kosminski, outros suspeitos famosos foram: Montague Druitt, James Maybrick e Walter Sickert.

     Foto: wikimedia commons Tony Webster
    Por ser cercada de mistérios, a história do criminoso rendeu inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma delas, proposta pela escritora e pesquisadora Sarah Bax Horton, sugere que o assassino em série poderia ter sido um homem chamado Hyam Hyams, que era cigarreiro na região e sofria de epilepsia e alcoolismo.

     Foto: TAI-Design por Pixabay
    Segundo descrições de pessoas que testemunharam na época, o suspeito era alguém de cerca de 30 anos, com um “braço rígido e problemas nos joelhos”.

    Foto: ALEXANDRE LALLEMAND unplash
    A pesquisadora descobriu registros médicos que mostram que Hyams tinha 35 anos em 1888. Além disso, ele havia sofrido uma lesão que limitava os movimentos do seu braço esquerdo.

     Foto: Miguel Carraça Unsplash
    Outros documentos de hospitais e manicômios da época indicam que o cigarreiro também tinha problemas no joelho e sofria de uma forma grave de epilepsia, com ataques regulares.

     Foto: Jon Butterworth Unsplash
    Até hoje, “Jack, o Estripador” continua a ser um dos assassinos em série mais famosos e intrigantes do mundo. Sua história inspirou inúmeros livros, filmes, séries de TV e outras obras de ficção.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A graphic novel “From Hell” (Do Inferno), do renomado escritor Alan Moore, narra a história de Jack, o Estripador, através da perspectiva de um médico que o investiga.

     Foto: divulgação
    No cinema, pelos menos dois filmes se destacam por terem abordado o mistério em torno do serial killer: “Jack, o Estripador” (1959) e “Do Inferno” (2001), este estrelado por Johnny Depp.

     Foto: reprodução
