Molho, extrato e ketchup: entenda as diferenças e como usar cada tipo de tomate

Redação Flipar
    Ao longo do tempo, o tomate passou a ser consumido também em versões industrializadas, que facilitam a rotina. Essas variações, porém, mudam bastante em composição, uso culinário e impacto na saúde.

     Foto: Didier por Pixabay
    Apesar dos benefícios, é importante atenção aos excessos e aos rótulos, já que alguns produtos levam conservantes, açúcar e sódio em quantidades elevadas.

    Foto: imagem gerada por i,a
    Entender as diferenças entre os tipos de derivados de tomate e observar o que cada um leva na composição ajuda a usar o tomate a favor da saúde, sem abrir mão do sabor.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Molho de tomate
    É feito a partir do tomate cozido e triturado, podendo ou não receber temperos. As versões simples podem ser boas aliadas no dia a dia, especialmente quando trazem poucos ingredientes.

     Foto: Pixabay
    Muitos molhos prontos levam açúcar, sódio elevado e aditivos. Quanto maior a lista de ingredientes, maior a chance de ser um produto ultraprocessado.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Extrato de tomate – É a forma mais concentrada do tomate, com sabor intenso e textura espessa. Rende bastante e é usado para dar cor e profundidade a molhos, carnes e ensopados

     Foto: imagem gerada por i.a
    Por ser concentrado, deve ser usado com moderação. Alguns rótulos incluem sal em excesso, o que exige atenção.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Tomate pelado – Consiste no tomate inteiro, sem casca, conservado no próprio suco ou em purê leve. Costuma ter poucos ingredientes e sabor mais próximo do tomate fresco.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Permite controle total do tempero e é uma das opções industrializadas mais equilibradas.. Mas é importante observar o teor de sódio e evitar versões com açúcar adicionado.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Ketchup – É um condimento à base de tomate, vinagre, açúcar e especiarias. Não substitui molho de tomate e tem função diferente na alimentação.

     Foto: Pixabay/lenapetersson0
    O ketchup costuma ter alto teor de açúcar e sódio, devendo ser consumido apenas ocasionalmente.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Para quem prefere preparar o próprio molho, basta usar tomates maduros, retirar sementes se desejar menos acidez e cozinhar lentamente até encorpar. O preparo simples preserva o sabor e evita aditivos desnecessários.

     Foto: Dennis Klein klein2 - wikimedia commons
    Para incrementar o molho de tomate preparado em casa, vale acrescentar azeite de oliva, cebola, alho, ervas frescas, cenoura ralada ou manjericão. Esses ingredientes equilibram a acidez, realçam o aroma e tornam o molho mais nutritivo e saboroso.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Use tomates bem maduros, lave, retire o cabinho e pique. Refogue cebola e alho em azeite, acrescente o tomate e cozinhe em fogo médio até que ele se desmanche e forme um molho encorpado.

     Foto: imagem gerada por i.a
    Ajuste o sal, bata se quiser textura lisa e finalize com ervas como manjericão ou orégano. Para reduzir a acidez, cozinhe junto um pedaço de cenoura e retire antes de servir.

     Foto: imagem gerada por i.a
