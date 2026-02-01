Os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo; confira

Leozinho Nunes — A Tom Maior, vencedora do Grupo de Acesso I em 2025, levará ao Anhembi uma carta de Chico Xavier como inspiração para o enredo “Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba”. O desfile destacará tanto a vida e obra do médium quanto a cidade mineira de Uberaba.