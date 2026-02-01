Os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo; confira
Com vozes potentes e trajetórias marcadas por dedicação, eles não apenas cantam os sambas-enredo, mas também conectam público e escola em uma experiência coletiva.Foto: Divulgação/ Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas
Assim, cada apresentação se torna única, já que o canto conduzido pelos intérpretes é o fio que costura a narrativa, mantendo o ritmo e a energia viva do início ao fim.Foto: Divulgação/Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas
Portanto, conhecer quem são esses artistas é mergulhar na essência do espetáculo e compreender como suas histórias se entrelaçam com a tradição do samba.Foto: imagem gerada por i.a
Ste Oliveira, Gui Cruz e Emerson Dias — A Mocidade Unida da Mooca, estreante no grupo especial, apresenta o enredo “GÈLÈDÉS- Agbara Obinrin”, em exaltação ao “Geledés – Instituto da Mulher Negra”, criado por Sueli Carneiro. O desfile espera celebrar e destacar o poder da mulher negra na avenida.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Léo do Cavaco — A Colorado do Brás, com “A Bruxa está solta! Senhoras do saber renascem na Colorado”, mergulha no universo das bruxas para dar novo significado ao termo e valorizar essas mulheres que, ao longo dos séculos, foram alvo de perseguições. A escola propõe uma visão renovada sobre tais figuras históricas.Foto: Instagram
Renê Sobral — Pela primeira vez, a Dragões da Real levará um tema indígena à Avenida com “Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência”. A escola fará uma viagem ao universo amazônico, inspirado nessas mulheres que viviam às margens do Rio Amazonas em uma comunidade feminina.Foto: Instagram
Celsinho Mody — A Acadêmicos do Tatuapé traz o enredo “Plantar para colher e alimentar. Tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra”, propondo reflexão sobre a trajetória da agricultura e os desafios ligados à posse da terra.Foto: Instagram
Carlos Jr. — Vencedora do Carnaval 2025, a Rosas de Ouro traz a astrologia como inspiração em seu enredo “Escrito nas Estrelas”. A escola pretende narrar a jornada desde a criação do universo até o instante em que diferentes povos passaram a interpretar os astros como guia.
Dodô Ananias e Rafael Tinguinha — Em conclusão à primeira noite de desfiles, a Faculdade do Samba Barroca presta tributo a Oxum, divindade das águas doces, associada à fertilidade, ao amor e à beleza, com o enredo “Oro Mi Maió Oxum”.Foto: Reprodução de vídeo
Emerson Dias — De olho no quarto título do Grupo Especial, a Império de Casa Verde traz “Império dos Balangandãs: Joias Negras Afro-Brasileiras”, que busca valorizar o protagonismo feminino. Exalta a trajetória das escravizadas de ganho e os balangandãs, adornos que se tornaram símbolos de luta, identidade e resistência na história do Brasil.Foto: Emerson Dias Instagram
Douglinhas Aguiar e Serginho do Porto — A Águia de Ouro anuncia um voo rumo à liberdade, tendo Amsterdã (Holanda) como inspiração de seu enredo “Mokum Amesterdã: o voo da Águia à cidade libertária”. Por um portal encantado, serão apresentados símbolos que retratam laços entre brasileiros e holandeses.Foto: Emerson Dias Instagram
Igor Sorriso — A Mocidade Alegre homenageia Léa Garcia com o enredo “Malunga Léa – Rapsódia de uma Deusa Negra”. O desfile narra sua trajetória pioneira e o protagonismo negro, lembrando a atriz que obteve reconhecimento — inclusive internacional — em papéis marcantes, como na clássica novela “Escrava Isaura”.
Ernesto Teixeira — A Gaviões da Fiel enaltece a força e a herança dos povos indígenas com o enredo “Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã”. A escola direciona seu olhar para o futuro, destacando a defesa das florestas e valorizando a resistência e o protagonismo dos povos originários.Foto: Reprodução de vídeo
Grazzi Brasil e Darlan Alves — No seu terceiro ano no Grupo Especial, a Estrela do Terceiro Milênio celebra o sambista e compositor Paulo César Pinheiro, com o enredo “Hoje a poesia vem ao nosso encontro: Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções”.Foto: Instagram
Leozinho Nunes — A Tom Maior, vencedora do Grupo de Acesso I em 2025, levará ao Anhembi uma carta de Chico Xavier como inspiração para o enredo “Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba”. O desfile destacará tanto a vida e obra do médium quanto a cidade mineira de Uberaba.Foto: Instagram
Charles Silva — O Camisa Verde e Branco levará para a avenida o enredo “Abre Caminhos”, exaltando as múltiplas formas de manifestação de Exu, divindade que protege as encruzilhadas, os trajetos e a comunicação. A escola ainda presta tributo à formação de seus cultos e ao fortalecimento da fé dedicada a esse orixá no Brasil.Foto: Instagram