Apelidos curiosos das capitais brasileiras têm apelidos curiosos

  • <p>Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos? Veja como as capitais brasileiras são conhecidas… </p>

    Foto: Allice Hunter wikimedia commons
  • <p>Manaus (Capital do Amazonas ) – Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes </p>

    Foto: Arne Müseler / wikimedia commons
  • <p>Porto Velho (Capital de Rondônia) – Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil </p>

    Foto: Heitor Carvalho Jorge wikimedia commons
  • <p>Rio Branco (Capital do Acre) – Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil</p>

     Foto: MTur Destinos wikimedia commons
  • <p>Boa Vista (Capital de Roraima) – Apelido: BV. População: 419 mil</p>

     Foto: SallesNeto wikimedia commons
  • <p>Macapá (Capital do Amapá) – Apelido: Macapaba. População: 512 mil </p>

    Foto: Allice Hunter wikimedia commons
  • <p>Belém (Capital do Pará) – Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão</p>

     Foto: Helderserralva wikimedia commons
  • <p>Teresina (Capital do Piauí) – Apelido: Terehell. População: 868 mil </p>

    Foto: Heitor Carvalho Jorge - wikimedia commons
  • <p>São Luís (Capital do Maranhão) – Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão </p>

    Foto: Mauricioalexandre55 -wikimedia commons
  • <p>Fortaleza (Capital do Ceará) – Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões </p>

    Foto: Deltafrut flickR wikimedia commons
  • <p>Natal (Capital do Rio Grande do Norte) – Apelido: Noiva do Sol. População: – Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil </p>

    Foto: Carla Salgueiro wikimedia commons
  • <p>João Pessoa (Capital da Paraíba) – Apelido: Jampa. População: 817 mil </p>

    Foto: Peace FlickR wikimedia commons
  • <p>Recife (Capital de Pernambuco) – Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão </p>

    Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
  • <p>Maceió (Capital de Alagoas) – Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão</p>

     Foto: Adriano Ribeiro FlickR wikimedia common
  • <p>Aracaju (Capital do Sergipe) – Apelido: Aju. População: 664 mil </p>

    Foto: Divulgacao TV Brasil
  • <p>Salvador (Capital da Bahia) – Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões </p>

    Foto: Rosino FlickR
  • <p>Palmas (Capital do Tocantins) – Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil</p>

     Foto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons
  • <p>Goiânia (Capital de Goiás) – Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão</p>

     Foto: Leon Pires Carelli wikimedia commons
  • <p>Brasília (Capital do Brasil) – Apelido: BSB. População: 3 milhões </p>

    Foto: Ana Volpe/Agência Senado wikimedia commons
  • <p>Cuiabá (Capital de Mato Grosso) – Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil </p>

    Foto: Jeff Belmonte wikimedia commons
  • <p>Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) – Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil </p>

    Foto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
  • <p>Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) – Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões </p>

    Foto: Wikimedia Commons/ Gabrielacheloni
  • <p>São Paulo (Capital de São Paulo) – Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões </p>

    Foto: Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons
  • <p>Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) – Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões </p>

    Foto: Foto: Pnc net wikimedia commons
  • <p>VitÃ³ria (Capital do EspÃ­rito Santo) – Apelido: Ilha do Mel. PopulaÃ§Ã£o: 366 mil </p>

    Foto: Misstetei - wikimedia commons
  • <p>Curitiba (Capital do Paraná) – Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão </p>

    Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
  • <p>Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) – Apelido: Poa. População: 1,5 milhão</p>

     Foto: TimBray wikimedia commons
  • <p>Florianópolis (Capital de Santa Catarina) – Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil</p>

     Foto: Andreia Reis wikimedia commons
