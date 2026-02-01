Desenhos inesquecíveis que marcaram os anos 1980

Assine
    Caverna do Dragão (1983)

     Foto: Reprodução
    Crianças se deparam com o brinquedo Caverna do Dragão em um parque de diversões. Ao entrarem nele, são enviadas a um mundo mágico e contam com a ajuda do Mestre dos Magos para tentar voltar pra casa.

     Foto: Divulgação
    ThunderCats (1985)

     Foto: Divulgação
    Felinos guerreiros vivem várias aventuras no planeta de Thundera. Com o fim de seu mundo, eles vão para um novo planeta e precisam lutar contra Mumm-Ra para defender seu lar.

     Foto: Divulgação
    Os Cavaleiros do Zodíaco (1986)

     Foto: Divulgação
    Criado originalmente em um mangá na revista “Weekly Sh?nen Jump”, em 1985. No ano seguinte foi adaptado para anime. A história traz guerreiros místicos que têm a missão de defender a reencarnação da deusa grega Athena.

     Foto: Divulgação
    Smurfs (1981)

     Foto: Divulgação
    Essas criaturas azuis que vivem em suas casas de cogumelos em uma floresta também foram destaque na década. A rotina delas é evitar que o vilão mate os Smurfs.

     Foto: Divulgação
    Ursinhos Carinhosos (1985)

     Foto: Divulgação
    Esses fofos e carinhosos ursinhos ajudam as pessoas e fizeram sucesso com as crianças na TV.

    Foto: Divulgação
    He-Man e os Defensores do Universo (1983)

     Foto: Divulgação
    “Pelos poderes de Grayskull”! He-Man Ã© o homem mais poderoso do universo e enfrenta o malvado Esqueleto, buscando salvar o planeta Eternia e proteger os segredos do Castelo de Grayskull.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    She-Ra: A Princesa do Poder (1985)

     Foto: Divulgação
    She-Ra é irmã de He-Man e, assim como o irmão, adorada pelos fãs na década de 80. Ela luta para libertar o planeta Eternia da ditadura de Horda, liderada pelo tirano Hordak e seu exército de mutantes.

     Foto: Divulgação
    Os Caça-Fantasmas (1986)

     Foto: Divulgação
    O desenho de 1986 surgiu de um filme do ano anterior. “Os CaÃ§a- Fantasmas” trazem a continuaÃ§Ã£o das aventuras dos investigadores paranormais.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Cavalo de Fogo (1986)

     Foto: Divulgação
    Quando era bebê, a princesa Sara foi salva das garras de uma bruxa maligna por um místico cavalo falante chamado Cavalo de Fogo. Aos 13 anos, Sara percebe que seu medalhão começa a brilhar e descobre que o amuleto é mágico. O Cavalo de Fogo, então, conta que Sara é a princesa do reino de Dar-Shan.

     Foto: Divulgação
    Inspetor Bugiganga (1982)

     Foto: Divulgação
    O desenho é com um atrapalhado policial que é transformado em robô após um acidente. Ele tem diferentes bugigangas em seu corpo.

     Foto: Divulgação
