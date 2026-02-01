Dormir ouvindo barulho causa problema? Os limites do som para o sono
O cérebro, porém, não “desliga” completamente durante a noite. Mesmo dormindo, ele continua processando estímulos sonoros ao redor.Foto: imagem gerada por i.a
Sons constantes e previsíveis tendem a interferir menos no descanso. É o caso de ruído branco, chuva ou ventilador.Foto: imagem gerada por i.a
Já vozes, diálogos e letras de músicas exigem mais atenção cerebral. Esses estímulos ativam áreas ligadas à linguagem e à memória.Foto: imagem gerada por i.a
Por isso, dormir com podcasts, séries ou rádio pode deixar o sono mais superficial. O corpo descansa, mas o cérebro permanece parcialmente alerta.Foto: imagem gerada por i.a
Esse estado favorece microdespertares ao longo da noite. Muitas vezes a pessoa não acorda totalmente, mas o sono perde qualidade.Foto: imagem gerada por i.a
O volume do som é um fator decisivo. Quanto mais alto, maior a chance de interrupções no ciclo do sono.Foto: imagem gerada por i.a
Sons suaves e contínuos costumam ser menos prejudiciais. Eles ajudam a mascarar barulhos externos que poderiam acordar a pessoa. Uma noite chuvosa com barulho da água pode ser relaxante.Foto: imagem gerada por i.a
Em pessoas ansiosas, ouvir algo pode reduzir pensamentos acelerados. Nesse caso, o som funciona como uma distração calmante. Por isso, há pessoas que deixam o ventilador ligado, mesmo em dias frios. O aparelho pode ficar virado para outro lado, mas o barulhinho é bom.Foto: imagem gerada por i.a
Ainda assim, o hábito pode se tornar uma dependência para dormir. Sem o estímulo sonoro, o cérebro passa a ter dificuldade de relaxar.Foto: wayhomestudio por freepik
Especialistas indicam programar desligamento automático do áudio. Isso evita estímulos contínuos durante as fases mais profundas do sono.Foto: vecstock por freepik
Fones de ouvido não são recomendados para uso prolongado durante a noite. Além do desconforto, podem causar irritações e infecções no ouvido.Foto: Divulgação
Avaliar como é o despertar ajuda a identificar impactos. Cansaço matinal pode indicar que o som está atrapalhando mais do que ajudando.Foto: senivpetro/Freepik
O ideal é que o sono aconteça em ambiente silencioso e estável. É nessa condição que o cérebro alcança descanso completo e reparador.Foto: imagem gerada por i.a
