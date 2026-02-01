Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Conheça os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro

RF
Redação Flipar
  • <p>Cada agremiação levará à avenida não apenas seus enredos e fantasias, mas também a força de seus intérpretes oficiais, que conduzem o canto coletivo e dão vida ao samba-enredo.</p>

    Cada agremiação levará à avenida não apenas seus enredos e fantasias, mas também a força de seus intérpretes oficiais, que conduzem o canto coletivo e dão vida ao samba-enredo.

     Foto: Marco Antonio Teixeira/Riotur
  • <p>Além disso, a cada entrada de escola, o público é arrebatado pela energia que nasce da sinergia entre canto e bateria, criando uma atmosfera única. Conhecer quem são esses intérpretes, portanto, é se jogar na alma do Carnaval, entendendo como tradição e inovação se encontram na avenida.</p>

    Além disso, a cada entrada de escola, o público é arrebatado pela energia que nasce da sinergia entre canto e bateria, criando uma atmosfera única. Conhecer quem são esses intérpretes, portanto, é se jogar na alma do Carnaval, entendendo como tradição e inovação se encontram na avenida.

     Foto: Divulgação/Cezar Loureiro/Riotur
  • <p>Emerson Dias – Na estreia da Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial, o intérprete trará sua experiência obtida na Grande Rio e Salgueiro. Reconhecido por sua voz potente e carisma, conduzirá o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”.</p>

    Emerson Dias – Na estreia da Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial, o intérprete trará sua experiência obtida na Grande Rio e Salgueiro. Reconhecido por sua voz potente e carisma, conduzirá o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”.

     Foto: Emerson Dias Instagram
  • <p>Pitty de Menezes – Voz que vai conduzir o samba-enredo “Camaleônico”, da Imperatriz Leopoldinense, sobre o cantor Ney Matogrosso. Apesar de jovem, o intérprete tem é reconhecido por sua potência vocal e energia contagiante. Uma das estrelas da nova geração do Carnaval carioca.</p>

    Pitty de Menezes – Voz que vai conduzir o samba-enredo “Camaleônico”, da Imperatriz Leopoldinense, sobre o cantor Ney Matogrosso. Apesar de jovem, o intérprete tem é reconhecido por sua potência vocal e energia contagiante. Uma das estrelas da nova geração do Carnaval carioca.

     Foto: Diogo Mendonza wikimedia commons
  • <p>Zé Paulo Sierra – Estreia como intérprete oficial da Portela para interpretar “O Mistério do Príncipe do Bará”, trazendo sua experiência acumulada em Viradouro e Mocidade. Assume o microfone após a morte de Gilsinho, figura histórica da Majestade do Samba.</p>

    Zé Paulo Sierra – Estreia como intérprete oficial da Portela para interpretar “O Mistério do Príncipe do Bará”, trazendo sua experiência acumulada em Viradouro e Mocidade. Assume o microfone após a morte de Gilsinho, figura histórica da Majestade do Samba.

     Foto: Ricardo Almeida Fotógrafo wikimedia commons
  • <p>Dowglas Diniz – Sua trajetória como “cria da Mangueira” reforça o vínculo afetivo entre cantor e escola a fim de dar autenticidade ao samba-enredo “Mestre Sacacá do Encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra”. Teve passagens como puxador na Engenho da Rainha.</p>

    Dowglas Diniz – Sua trajetória como “cria da Mangueira” reforça o vínculo afetivo entre cantor e escola a fim de dar autenticidade ao samba-enredo “Mestre Sacacá do Encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra”. Teve passagens como puxador na Engenho da Rainha.

     Foto: Dowglas Diniz Instagram
  • <p>Igor Vianna – Assume o microfone da Mocidade, carregando o legado de seu pai, Ney Vianna, que marcou época na escola da Vila Vintém. Com timbre firme, garante que o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade” será conduzido com emoção.</p>

    Igor Vianna – Assume o microfone da Mocidade, carregando o legado de seu pai, Ney Vianna, que marcou época na escola da Vila Vintém. Com timbre firme, garante que o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade” será conduzido com emoção.

     Foto: Ricardo Almeida Fotógrafo - wikimedia commons
  • <p>Nino do Milênio e Jessica Martin – Dupla escolhida na final do reality ‘A Voz do Carnaval’ para substituir Neguinho, ícone absoluto da Beija-Flor e que se aposentou. Com estilos complementares, eles têm a missão de serem os intérpretes de “Bembé do Mercado”.</p>

    Nino do Milênio e Jessica Martin – Dupla escolhida na final do reality ‘A Voz do Carnaval’ para substituir Neguinho, ícone absoluto da Beija-Flor e que se aposentou. Com estilos complementares, eles têm a missão de serem os intérpretes de “Bembé do Mercado”.

     Foto: Reprodução de vídeo Beija-Flor
  • <p>Wander Pires – Veterano da avenida, será a voz oficial da vermelho e branco com o enredo “Pra Cima, Ciça”. Sua presença reforça a tradição da escola de Niterói, que aposta em sua experiência para transformar o desfile em espetáculo memorável.</p>

    Wander Pires – Veterano da avenida, será a voz oficial da vermelho e branco com o enredo “Pra Cima, Ciça”. Sua presença reforça a tradição da escola de Niterói, que aposta em sua experiência para transformar o desfile em espetáculo memorável.

     Foto: Wander Pires/Wikimédia Commons
  • <p>Marquinhos Art’Samba – Com mais de 20 anos de carreira, fará sua estreia como intérprete da Unidos da Tijuca, trazendo sua experiência acumulada em Grande Rio, Portela e Mocidade. Assim, dará identidade sonora ao enredo “Carolina Maria de Jesus”.</p>

    Marquinhos Art’Samba – Com mais de 20 anos de carreira, fará sua estreia como intérprete da Unidos da Tijuca, trazendo sua experiência acumulada em Grande Rio, Portela e Mocidade. Assim, dará identidade sonora ao enredo “Carolina Maria de Jesus”.

     Foto: Marquinhos Art'Samba Instagram
  • <p>Pixulé – Com voz potente e carismática, segue na Paraíso do Tuiuti, a azul e amarelo de São Cristóvão em 2026. Ele será o intérprete do enredo “Lonã Ifá Lukumi”, que conta a história de uma vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil.</p>

    Pixulé – Com voz potente e carismática, segue na Paraíso do Tuiuti, a azul e amarelo de São Cristóvão em 2026. Ele será o intérprete do enredo “Lonã Ifá Lukumi”, que conta a história de uma vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil.

     Foto: Pixulé instagram
  • <p>Tinga – Conhecido pelo grito de guerra “Solta o bicho!”, é um dos principais cantores de samba-enredo do Carnaval carioca e será o intérprete de “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”, pela Vila Isabel.</p>

    Tinga – Conhecido pelo grito de guerra “Solta o bicho!”, é um dos principais cantores de samba-enredo do Carnaval carioca e será o intérprete de “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”, pela Vila Isabel.

     Foto: Tinga Instagram
  • <p>Evandro Malandro – Assume o microfone da Grande Rio, trazendo juventude e energia para conduzir o canto da tricolor de Caxias no enredo “A Nação do Mangue”. Sua voz firme e estilo moderno dialogam com a proposta ousada da escola.</p>

    Evandro Malandro – Assume o microfone da Grande Rio, trazendo juventude e energia para conduzir o canto da tricolor de Caxias no enredo “A Nação do Mangue”. Sua voz firme e estilo moderno dialogam com a proposta ousada da escola.

     Foto: Evandro Malandro Instagram
  • <p>Igor Sorriso –  Em seu segundo ano defendendo o Salgueiro, o intérprete crê na leveza do samba “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, muito popular, para contagiar a Sapucaí.</p>

    Igor Sorriso –  Em seu segundo ano defendendo o Salgueiro, o intérprete crê na leveza do samba “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, muito popular, para contagiar a Sapucaí.

     Foto: Igor Sorriso Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay