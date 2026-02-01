O cálcio na alimentação; saiba a importância desse nutriente

Assine
    O cálcio é um nutriente que tem como principal função servir de apoio à estrutura dos músculos esqueléticos. Além disso, ele faz parte da composição óssea do corpo e é o mineral presente em maior concentração no organismo humano.

     Foto: Lu Schievano - Flickr
    Esse mineral também faz parte das atividades do sistema nervoso, auxilia na contração muscular, é essencial para manter a frequência cardíaca e também ajuda a regular o pH do sangue.

     Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
    A Federação Internacional de Osteoporose indica a ingestão de 1g de cálcio por dia para um adulto. Afinal, ele apresenta diversas funções no organismo humano, participa na formação de ossos e dentes, e não é sintetizado naturalmente pelo corpo.

     Foto: - Arquivo - Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
    Por outro lado, os baixos níveis do nutriente são capazes de provocar mudanças na ativação muscular em diversas regiões. Entre eles, espasmos, cãibras e constipação intestinal, assim como o surgimento de doenças ortopédicas.

     Foto: - Arquivo/Secretaria de Saúde do Distrito Federal
    A falta de cálcio é ainda mais prejudicial na infância. Isso porque o mineral é essencial para o desenvolvimento motor e ósseo e a falta dele pode gerar riscos de fraturas em crianças e adolescentes, raquitismo, osteoporose na vida adulta.

     Foto: Youtube/NewPointRevolucion
    Ele também atua no sistema nervoso central. Desse modo, problemas de memória, aumento da ansiedade e do estresse, confusão mental e alucinações também são sinais da deficiência desse nutriente.

     Foto: Divulgação/Gov PE
    O esqueleto é o principal reservatório de cálcio no organismo, uma vez que abriga, juntamente com os dentes, 99% do total desse mineral, sendo um dos responsáveis pela manutenção da concentração do cálcio sérico.

     Foto: freepik Racool_studio
    O leite é uma das mais importantes fontes do nutriente, especialmente pelo elevado potencial do cálcio presente na bebida. Além do mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos, o alimento fornece fósforo, magnésio, zinco e selênio.

     Foto: Divulgação
    AlÃ©m dele, o consumo regular de salmÃ£o pode ajudar a manter os ossos e dentes saudÃ¡veis. Afinal, este peixe tambÃ©m Ã© um dos alimentos ricos em cÃ¡lcio, assim como tambÃ©m Ã© rico em vitaminas A e D.

     Foto: Youtube/ Wyda Embalagens
    A sardinha é considerada um alimento funcional, rico em cálcio, pois ajuda na prevenção de doenças e fortalece os ossos. Ela é fonte de outros nutrientes importantes, como ômega-3, vitaminas B12 e D, e sais minerais como fósforo e selênio.

     Foto: Reprodução
    O queijo mussarela Ã© rico em cÃ¡lcio e uma boa fonte de proteÃ­nas. Sendo assim, uma fatia de 30 g deste tipo de queijo pode conter cerca de 230 mg de cÃ¡lcio.

    Foto: Ã?nder Ã?rtel na Unsplash
    O iogurte natural é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, ambos cruciais para a saúde óssea. O consumo regular desta bebida pode ajudar a prevenir osteoporose e fraturas ósseas.

    Foto: Divulgação blog Cookpad
    Existem diversos frutos do mar que são alimentos saudáveis e com um sabor inigualável. Eles trazem benefícios à saúde se forem consumidos de forma equilibrada e são ricos em cálcio. Peixes, lagostas, polvos, lulas, mexilhões, ostras, camarões e atuns apresentam em suas composições este rico nutriente, que traz muitos benefícios à saúde.

    Foto: Alexandre Litwinski - Flickr Camarão Frito
    Existem alimentos ricos em cálcio para substituir o leite ou qualquer outro produto de origem animal, sobretudo para quem tem intolerância à lactose ou adota uma dieta vegana ou vegetariana

     Foto: Youtube/ Cozinha e Experiência
    O brócolis é um dos alimentos ricos em cálcio que mais têm quantidades do nutriente. Além dele, o agrião também é outro vegetal que traz esse nutriente e é fonte de ferro, potássio e fósforo.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
    O feijão branco ou preto também é rico em cálcio. A cada 100 gramas da leguminosa é possível encontrar cerca de 240 mg do mineral.

     Foto: Feijão Preto - Feijões - Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
    Uma das melhores amigas dos vegetarianos, a soja também é um alimento rico em cálcio, possuindo 90 miligramas do mineral a cada 100 gramas.

     Foto: Divulgação/Clube Extra
    Ótimos petiscos, amendoins e amêndoas também são ricos em cálcio. Além disso, contém fibras, gorduras monoinsaturadas, proteínas, sais minerais e vitaminas.

     Foto: Imagem de Pictavio por Pixabay
    As sementes de gergelim fornecem 400 miligramas de cálcio em cada 100 gramas. Elas podem ser utilizadas de várias maneiras na alimentação, inclusive em leites vegetais.

    Foto: Divulgação
    Da mesma forma que o gergelim, a aveia pode ser utilizada em diversos preparos, sendo encontrada em forma de farinha, flocos ou farelo. Cada 100 gramas de aveia fornece 392 miligramas de cálcio.

     Foto: Divulgação
    O foco, portanto, é consumir mais frutas, legumes, verduras, grãos e oleaginosas no dia a dia é um excelente passo para cuidar melhor da saúde física e mental.

     Foto: Jacques David/Pixabay
    Um copo de leite no café da manhã, uma porção de feijão no almoço, um iogurte no período da tarde e uma salada com vegetais de folhas verde-escuras no jantar. Esses são exemplos de refeições que trazem consigo a riqueza do cálcio para o organismo.

    Foto: Divulgação
    Ainda com o consumo de alimentos ricos em cálcio, algumas pessoas podem apresentar baixos níveis nutricionais, devido a alguma interferência no processo de absorção. Neste caso, a suplementação se faz necessária, sempre com a ajuda de um nutricionista.

     Foto: freepik
